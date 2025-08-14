Έπλασε ψεύτικη ταυτότητα, «πέθανε» και εξαφανίστηκε – 38χρονος σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να αποφύγει κατηγορίες για βιασμό

Ένας άνδρας από το Ρόουντ Άιλαντ, ο οποίος σκηνοθέτησε τον θάνατό του και διέφυγε από τις ΗΠΑ για να αποφύγει κατηγορίες για βιασμό, κρίθηκε ένοχος την Τετάρτη για τον βιασμό μιας πρώην συντρόφου του σε υπόθεση που χρονολογείται από το 2008, σύμφωνα με το Associated Press.

Πρόκειται για τον 38χρονο Νίκολας Ρόσι, ο οποίος καταδικάστηκε για βιασμό πρώτου βαθμού από σώμα ενόρκων στην κομητεία Σολτ Λέικ, μετά από τριήμερη δίκη. Ο ίδιος αρνήθηκε να καταθέσει, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η ετυμηγορία. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου, ενώ τον Σεπτέμβριο αναμένεται να δικαστεί για δεύτερη υπόθεση βιασμού στην κομητεία Γιούτα.

Η κατηγορία για βιασμό πρώτου βαθμού επιφέρει ποινή από πέντε έτη έως και ισόβια κάθειρξη στη Γιούτα, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας Σολτ Λέικ, Σιμ Γκιλ.

«Είμαστε ευγνώμονες στο θύμα αυτής της υπόθεσης για το θάρρος της να προχωρήσει και να καταθέσει τόσα χρόνια μετά την επίθεση», δήλωσε ο Γκιλ, προσθέτοντας πως η δίκη κατέστη δυνατή χάρη στην επιμονή της επιζήσασας και τις προσπάθειες των αρχών να φέρουν τον Ρόσι πίσω στη Γιούτα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα για τον Ρόσι ξεκίνησε το 2018, όταν ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εντοπίστηκε σε παλιό κιτ βιασμού, στο πλαίσιο προσπάθειας της πολιτείας να εκκαθαρίσει παλαιότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Μερικούς μήνες μετά την άσκηση των πρώτων κατηγοριών, δημοσιεύτηκε ψευδής νεκρολογία που ανέφερε ότι ο Ρόσι είχε πεθάνει στις 29 Φεβρουαρίου 2020 από λέμφωμα. Ωστόσο, πρώην δικηγόρος του, μέλη της ανάδοχης οικογένειάς του και η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της είδησης.

Τελικά, εντοπίστηκε και συνελήφθη το 2021 σε νοσοκομείο της Γλασκώβης, όπου νοσηλευόταν με COVID-19. Το προσωπικό αναγνώρισε τα χαρακτηριστικά τατουάζ του από ανακοίνωση της Ιντερπόλ. Παρότι υποστήριζε ότι ήταν Ιρλανδός ορφανός με το όνομα Άρθουρ Νάιτ και θύμα σκευωρίας, εκδόθηκε τελικά στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με αναπηρικό αμαξίδιο και φιάλη οξυγόνου. Οι εισαγγελείς τον παρουσίασαν ως έναν έξυπνο και χειριστικό άνδρα που εκμεταλλεύτηκε μια ευάλωτη νεαρή γυναίκα, η οποία ανάρρωνε από εγκεφαλική κάκωση όταν τον γνώρισε μέσω αγγελίας στο Craigslist. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι εκείνος της ζητούσε να πληρώνει για τα ραντεβού τους, να καλύψει τα έξοδα για το αυτοκίνητό του, να του δανείσει 1.000 δολάρια για να μην εκδιωχθεί από το σπίτι του και να αγοράσει με πίστωση τα δαχτυλίδια αρραβώνα τους. Όπως είπε, την βίασε στο υπνοδωμάτιό του αφού τον είχε μεταφέρει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό της. Η οικογένειά της την απέτρεψε τότε από το να πάει στην αστυνομία. Ωστόσο, προχώρησε στην καταγγελία μια δεκαετία αργότερα, όταν είδε ότι είχε κατηγορηθεί και για δεύτερο βιασμό.

Η υπεράσπιση του Ρόσι προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους ότι η καταγγελία ήταν προϊόν εκδίκησης, υποστηρίζοντας πως το θύμα ήθελε να τον τιμωρήσει επειδή την είχε αναγκάσει να πληρώσει όλα τα έξοδα της σχέσης τους.

Η δεύτερη γυναίκα, επίσης πρώην σύντροφος του Ρόσι, κατήγγειλε ότι της επιτέθηκε στο διαμέρισμά του στην πόλη Όρεμ το 2008, όταν πήγε να ζητήσει πίσω χρήματα που φέρεται να της είχε κλέψει. Ο Ρόσι, τότε, είχε ισχυριστεί στην αστυνομία ότι εκείνη τον είχε βιάσει και τον είχε απειλήσει.

Ο Νίκολας Ρόσι, γνωστός και ως Νίκολας Αλαβερντιάν, είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε ανάδοχες οικογένειες στο Ρόουντ Άιλαντ. Εκτός από τις υποθέσεις στη Γιούτα, ήταν καταζητούμενος και στην πολιτεία του Οχάιο για υποθέσεις απάτης και σεξουαλικά αδικήματα, σύμφωνα με το FBI.