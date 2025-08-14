Φωτιά κοντά στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά κοντά στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (14/08), στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα κοντά στην περιοχή Πόρτο Εννιά.

 

