Μελάνια Τραμπ: Απειλεί με αγωγή άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν για «συκοφαντική σύνδεση με τον Έπσταϊν»

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απειλεί με αγωγή ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με αφορμή δηλώσεις του που τη συνέδεσαν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με το BBC.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Μπάιντεν «ψευδείς, προσβλητικές, συκοφαντικές και εμπρηστικές», απαιτώντας την άμεση ανάκληση και δημόσια συγγνώμη, διαφορετικά απειλούν με νομικές ενέργειες για ζημία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η επίμαχη δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Χάντερ Μπάιντεν στον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν, όπου υποστήριξε ότι υπάρχουν αδημοσίευτα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν που «ενοχοποιούν» τον Ντόναλντ Τραμπ, και ισχυρίστηκε ότι «ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ – οι διασυνδέσεις είναι βαθιές και εκτεταμένες».

Η νομική επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Μπάιντεν κάνει λόγο για «τεράστια οικονομική και φήμης ζημία», αποδίδοντας τον ισχυρισμό του σε παλαιότερο άρθρο του αμερικανικού ιστότοπου The Daily Beast, το οποίο έχει πλέον αφαιρεθεί. Το άρθρο φέρεται να βασιζόταν σε σχόλια του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ, που είχε ισχυριστεί ότι η Μελάνια ήταν γνωστή σε άτομο του κύκλου του Έπσταϊν και του Τραμπ όταν γνωρίστηκε με τον μελλοντικό της σύζυγο.

Ωστόσο, το Daily Beast αφαίρεσε το άρθρο και εξέδωσε συγγνώμη έπειτα από νομική παρέμβαση, αναφέροντας: «Μετά από επιστολή της δικηγόρου της Πρώτης Κυρίας, το άρθρο αφαιρέθηκε και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση προκάλεσε».

Οι δικηγόροι της Μελάνια κατηγορούν τον Χάντερ Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε το ήδη αποσυρθέν άρθρο για να δώσει βαρύτητα στους ισχυρισμούς του και να «τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Harper’s Bazaar το 2016, η ίδια η Μελάνια είχε αναφέρει ότι γνωρίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 1998, σε πάρτι που διοργάνωσε ο ιδρυτής ενός πρακτορείου μοντέλων. Όπως δήλωσε, αρνήθηκε να του δώσει το τηλέφωνό της γιατί «ήταν με άλλη συνοδό». Την εποχή εκείνη, ο Τραμπ είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, ενώ είχε ήδη πάρει διαζύγιο από την Ιβάνα Τραμπ το 1990.

Η νομική κόντρα ξεσπάει σε μια περίοδο που εντείνεται η πολιτική και κοινωνική πίεση προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των «αρχείων Έπσταϊν», των μέχρι σήμερα αδημοσίευτων εγγράφων από την έρευνα για τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν την επανεκλογή του, είχε δηλώσει πως θα τα δώσει στη δημοσιότητα, ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανέφεραν τον Ιούλιο ότι δεν υπάρχει καμία «ενοχοποιητική λίστα πελατών» που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν.