Μελάνια Τραμπ: Απειλεί με αγωγή άνω του 1 δισ. δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν για «συκοφαντική σύνδεση με τον Έπσταϊν»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μελάνια Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απειλεί με αγωγή ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν, γιο του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με αφορμή δηλώσεις του που τη συνέδεσαν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με το BBC.

Μελάνια Τραμπ: Οι Βρετανοί βλέπουν μία πιθανή σύμμαχο στην «αυλή» του Τραμπ – Εκτιμούν ότι επηρεάζει τον πρόεδρο

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Μελάνια Τραμπ χαρακτήρισαν τις δηλώσεις του Μπάιντεν «ψευδείς, προσβλητικές, συκοφαντικές και εμπρηστικές», απαιτώντας την άμεση ανάκληση και δημόσια συγγνώμη, διαφορετικά απειλούν με νομικές ενέργειες για ζημία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η επίμαχη δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Χάντερ Μπάιντεν στον σκηνοθέτη Άντριου Κάλαχαν, όπου υποστήριξε ότι υπάρχουν αδημοσίευτα έγγραφα σχετικά με τον Έπσταϊν που «ενοχοποιούν» τον Ντόναλντ Τραμπ, και ισχυρίστηκε ότι «ο Έπσταϊν σύστησε τη Μελάνια στον Τραμπ – οι διασυνδέσεις είναι βαθιές και εκτεταμένες».

Η νομική επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Μπάιντεν κάνει λόγο για «τεράστια οικονομική και φήμης ζημία», αποδίδοντας τον ισχυρισμό του σε παλαιότερο άρθρο του αμερικανικού ιστότοπου The Daily Beast, το οποίο έχει πλέον αφαιρεθεί. Το άρθρο φέρεται να βασιζόταν σε σχόλια του δημοσιογράφου Μάικλ Γουλφ, που είχε ισχυριστεί ότι η Μελάνια ήταν γνωστή σε άτομο του κύκλου του Έπσταϊν και του Τραμπ όταν γνωρίστηκε με τον μελλοντικό της σύζυγο.

Ωστόσο, το Daily Beast αφαίρεσε το άρθρο και εξέδωσε συγγνώμη έπειτα από νομική παρέμβαση, αναφέροντας: «Μετά από επιστολή της δικηγόρου της Πρώτης Κυρίας, το άρθρο αφαιρέθηκε και ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε σύγχυση ή παρανόηση προκάλεσε».

Οι δικηγόροι της Μελάνια κατηγορούν τον Χάντερ Μπάιντεν ότι χρησιμοποίησε το ήδη αποσυρθέν άρθρο για να δώσει βαρύτητα στους ισχυρισμούς του και να «τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Harper’s Bazaar το 2016, η ίδια η Μελάνια είχε αναφέρει ότι γνωρίστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 1998, σε πάρτι που διοργάνωσε ο ιδρυτής ενός πρακτορείου μοντέλων. Όπως δήλωσε, αρνήθηκε να του δώσει το τηλέφωνό της γιατί «ήταν με άλλη συνοδό». Την εποχή εκείνη, ο Τραμπ είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, ενώ είχε ήδη πάρει διαζύγιο από την Ιβάνα Τραμπ το 1990.

Η νομική κόντρα ξεσπάει σε μια περίοδο που εντείνεται η πολιτική και κοινωνική πίεση προς τον Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση των «αρχείων Έπσταϊν», των μέχρι σήμερα αδημοσίευτων εγγράφων από την έρευνα για τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν την επανεκλογή του, είχε δηλώσει πως θα τα δώσει στη δημοσιότητα, ωστόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI ανέφεραν τον Ιούλιο ότι δεν υπάρχει καμία «ενοχοποιητική λίστα πελατών» που να σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
13:02 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Νέα στοιχεία για την αποτρόπαια δολοφονία της Ελληνοαυστραλής και του συζύγου της – Η διαμάχη για τα σκυλιά και οι κινήσεις του υπόπτου μετά το έγκλημα

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι μια διαμάχη για την ιδιοκτησία σκύλων μπορεί να αποτέλεσε το κίνητρο...
12:37 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Κρεμλίνο: Ανακοίνωσε την ώρα της συνάντησης του Τραμπ με τον Πούτιν – Βασικό θέμα συζήτησης η επίλυση του Ουκρανικού

Λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγ...
11:09 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Κατσίκες «πυροσβέστες» περιπολούν σε δάση για να σώσουν τη χώρα από τις πυρκαγιές

Περίπου 300 μαύρες, καφέ και παρδαλές κατσίκες, συνοδευόμενες από τον ήχο κουδουνιών, διασχίζο...
10:11 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ουάσινγκτον: Άνδρας επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς – Αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα – Δείτε βίντεο

Ένας 37χρονος άνδρας στην Ουάσινγκτον συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα έπειτα από μια...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια