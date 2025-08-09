Μελάνια Τραμπ: Οι Βρετανοί βλέπουν μία πιθανή σύμμαχο στην «αυλή» του Τραμπ – Εκτιμούν ότι επηρεάζει τον πρόεδρο

Στα πολιτικά «πηγαδάκια» στην Βρετανία η Μελάνια Τραμπ έχει μπει στο επίκεντρο καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η επιρροή της στον Αμερικανό πρόεδρο αυξάνεται και βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες δηλώσεις του για την Γάζα και τον Πούτιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, η βρετανική κυβέρνηση πλέον θεωρεί ότι πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην σύζυγο του Αμερικανού προέδρου.

«Η πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για γκολφ υπογράμμισε την αίσθηση ότι η Πρώτη Κυρία είναι η μεγαλύτερη επιρροή για τον σύζυγό της και (σ.σ. η βρετανική κυβέρνηση) σκοπεύει να προσαρμοστεί αναλόγως. Πιστεύουν ότι η Μελάνια βρισκόταν πίσω από την πρόσφατη στροφή 180 μοιρών του Τραμπ που δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα λιμοκτονούν. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι ήταν η σύζυγός του που του είπε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μην ήταν ειλικρινής όσον αφορά την επιθυμία του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία», σημειώνει η εφημερίδα.

Όπως είπε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος στο μυαλό της Μελάνια Τραμπ είναι τα παιδιά στην Γάζα εν μέσω του λιμού. «Η Μελάνια πιστεύει ότι είναι τρομερό. Βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπετε εσείς και όλοι μας. Όλοι, εκτός αν είναι αρκετά ψυχροί ή χειρότερα από αυτό, τρελοί, (σ.σ. σκέφτονται) ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορείς να πεις εκτός από το ότι είναι τρομερό όταν βλέπεις τα παιδιά», είπε ο Τραμπ.

Έτσι όταν πριν από μερικές ημέρες το Ισραήλ επέμενε ότι οι εικόνες των παιδιών που πεινούν στην Γάζα είναι κατασκευασμένες από προπαγανδιστές της Χαμάς ο Τραμπ αντέδρασε και απάντησε ότι οι εικόνες αυτές δεν γίνεται να είναι ψεύτικες. «Αυτό θα πρέπει να ήταν μουσική στα αυτιά των Βρετανών, οι οποίοι προέτρεπαν τον πρόεδρο να δώσει στο θέμα την προσοχή του», σχολιάζει ο Guardian.

Επιπλέον ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο σκεπτικισμός του για τις προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προήλθε από την Μελάνια Τραμπ. Σε μία συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις 15 Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Πάω σπίτι. Λέω στην Πρώτη Κυρία: “Μίλησα με τον Βλαντίμιρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση”. Εκείνη είπε: ‘Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μία πόλη (σ.σ. στην Ουκρανία)’».

Πηγές που μίλησαν στον Guardian ανέφεραν ότι δεν είναι μόνο όσα λέει ο Τραμπ δημόσια για την σύζυγο του αλλά και η αναφορά που κάνει στις απόψεις της σε ιδιωτικές συζητήσεις. «Ο Στάρμερ έχει κερδίσει τον σεβασμό του Τραμπ και θα του πει με τον σωστό τρόπο αν διαφωνεί. Αλλά εκείνη είναι ο άνθρωπος που έχει σημασία», ανέφερε μία πηγή.

Οι αξιωματούχοι της βρετανικής κυβέρνησης για να καταλήξουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα για την επιρροή της Μελάνια Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian, θα πρέπει να έχουν κάνει μία αρκετά μεγάλη επανεκτίμηση της κατάστασης.