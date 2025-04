Μελάνια Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος γιόρτασε τα γενέθλιά της με 20 εντυπωσιακές φωτογραφίες και ένα βίντεο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ έγινε 55 ετών και ο Λευκός Οίκος γιόρτασε το γεγονός δίνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 20 εντυπωσιακές φωτογραφίες της.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ βλέπουμε την Μελάνια Τραμπ σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε εκδηλώσεις της αμερικανικής προεδρίας αλλά και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. «Γιορτάζοντας την καταπληκτική Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ – δείτε τις 20 αγαπημένες μας φωτογραφίες. Χαρούμενα Γενέθλια στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ!», έγραψε στην ανάρτηση ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα δημοσίευσε και ένα βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια στο οποίο φιλιούνται πριν χωριστούν. «Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάζει όπως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κοιτάζει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ», έγραψε στην λεζάντα ο Λευκός Οίκος.

Find someone who looks at you the way @POTUS looks at @FLOTUS. 🇺🇸❤️ pic.twitter.com/988XrA6jCU

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2025