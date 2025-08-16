Εμανουέλ Μακρόν: Βόλτες με τζετ σκι και κοιλιακοί που θυμίζουν… ηθοποιό του Χόλιγουντ

Κάνοντας δρομολόγια γύρω από τη Μεσόγειο με τζετ σκι και επιδεικνύοντας τους κοιλιακούς του, θα νόμιζε κανείς ότι επρόκειτο για σταρ του Χόλιγουντ που γυρίζει σκηνές… για ταινία δράσης. Αντιθέτως – κάτω από τα γυαλιά ηλίου ήταν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν που απολάμβανε μια καλοκαιρινή απόδραση στο νότιο τμήμα της χώρας.

Και ενώ οι επικριτές μπορεί να αμφισβητούν το πόσο πολιτικό κύρος έχει επιδείξει κατά τη διάρκεια της οκταετούς προεδρίας του, δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο 47χρονος ήταν σε καλή φόρμα.

Επέδειξε τη μυώδη σωματική του διάπλαση και τους κοιλιακούς του, καθώς πόζαρε φορώντας μόνο ένα μαύρο σορτς μαγιό σε ένα γιοτ με τη σύζυγό του Μπριζίτ, 72 ετών, και τους φίλους τους κοντά στο Φορτ ντε Μπρεγκανσόν την Πέμπτη.

Ο Γάλλος ηγέτης αγαπά το τζετ σκι και τα τελευταία χρόνια έχει συχνά εμφανιστεί να… οργώνει τα κύματα.


Εν τω μεταξύ, η κυρία Μακρόν αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τα θαλάσσια αθλήματα, επιλέγοντας να παραμείνει στο σκάφος, καθώς φορούσε ένα λευκό μπουφάν, ένα λευκό καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ συνομιλούσε με δύο φίλες της. Παρέμεινε στο πάνω κατάστρωμα, ενώ ο σύζυγός της γελούσε με τους σωματοφύλακες του στο πλάι του σκάφους, σύμφωνα με την Dailymail.

Οι διακοπές του Γάλλου προέδρου ήρθαν μόλις μία ημέρα αφότου συμμετείχε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα χθες.

