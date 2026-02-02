«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα.
  • Η απειλή προέκυψε εξαιτίας μιας αναφοράς που έκανε ο κωμικός, συνδέοντας τον Τραμπ με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και το νησί του.
  • Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι βρέθηκε ποτέ στο νησί του Έπσταϊν και απείλησε τον Νόα: «Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου».
Φωτογραφίες: Reuters, AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα, εξαιτίας μιας αναφοράς που έκανε ο κωμικός στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Grammy 2026: Η χαοτική εμφάνιση της Cher και η αμηχανία που προκάλεσε – Έφυγε από τη σκηνή και ανακοίνωσε λάθος νικητή βραβείου

«Τα Grammy είναι τα χειρότερα, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα χαμηλής ακροαματικότητας βραβεία Όσκαρ», συνέχισε.

«Ο Νόα μίλησε ψευδώς για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. Λάθος!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Πηγή: Truth Social

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στα σχόλια που έκανε ο κωμικός μετά την ανακοίνωση του βραβείου Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις.


«Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».


Ο Τραμπ απείλησε: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα».

«Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

