«Έκρηξη» Τραμπ για τα Grammy: «Τα χειρότερα βραβεία» – Απειλεί με μήνυση τον Τρέβορ Νοα για σχόλιο που τον συνέδεσε με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να προσφύγει νομικά εις βάρος του παρουσιαστή της 68ης τελετής απονομής των βραβείων Grammy, Τρέβορ Νόα, εξαιτίας μιας αναφοράς που έκανε ο κωμικός στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

«Τα Grammy είναι τα χειρότερα, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προτού στρέψει τα βέλη του εναντίον του Νόα προσωπικά.

«Ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα, όποιος κι αν είναι, είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ στα χαμηλής ακροαματικότητας βραβεία Όσκαρ», συνέχισε.

«Ο Νόα μίλησε ψευδώς για εμένα, (λέγοντας) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. Λάθος!!! Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Μπιλ, αλλά εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν, ούτε κάπου κοντά, και μέχρι τη σημερινή ψευδή και δυσφημιστική δήλωση δεν έχω κατηγορηθεί ότι βρέθηκα εκεί, ούτε καν από τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στα σχόλια που έκανε ο κωμικός μετά την ανακοίνωση του βραβείου Grammy για το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς, το οποίο κέρδισε η Μπίλι Άιλις.

“Song of the Year […] that is a GRAMMY that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense because Epstein’s Island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton.” — Trevor Noah at the #GRAMMYs pic.twitter.com/pxKvhkVewC — Pop Base (@PopBase) February 2, 2026



«Ορίστε, το τραγούδι της χρονιάς! Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις (…) Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν τόσο όσο o Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία», σχολίασε ο Νόα, προτού προσθέσει: «Το οποίο βγάζει νόημα διότι, αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει την ώρα του με τον Μπιλ Κλίντον».

Ο Τραμπ απείλησε: «Ο Νόα, ένας τελείως χαμένος, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και να τα ξεκαθαρίσει γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον κακόμοιρο, ατάλαντο, ηλίθιο παρουσιαστή και να τον μηνύσουν για πολλά χρήματα».

«Ετοιμάσου, Νόα, θα σπάσω πλάκα μαζί σου», κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ