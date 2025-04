Δυσαρέσκεια Τραμπ για τις ασταμάτητες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Βομβαρδίζουν «σαν παλαβοί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια την Δευτέρα (7/4) τη «δυσαρέσκειά του» για τους ασταμάτητους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, την ώρα που η κυβέρνησή του προσπαθεί να εξασφαλίσει μέσω διαπραγματεύσεων με τις αντιμαχόμενες πλευρές τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που γίνεται με τους βομβαρδισμούς, διότι βομβαρδίζουν σαν παλαβοί αυτή τη στιγμή», πέταξε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος στον Τύπο αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχαμε συναντήσεις με τη Ρωσία, είχαμε συναντήσεις με την Ουκρανία και οι θέσεις έμοιαζαν να προσεγγίζουν λιγάκι, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς της περασμένης εβδομάδας», επέμεινε.

President Trump criticizes Russia for continuing to attack Ukraine amid negotiations to try and end the war and as it is not being tariffed:

“I’m not happy about what’s going on with the bombing because they’re bombing like crazy.” pic.twitter.com/zvzvv0gTnN

