Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (7/4) σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Δύο Σύροι βρήκαν τον θάνατο από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το απόγευμα του υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Lebanon’s 🇱🇧 health ministry said an Israeli 🇮🇱 strike on the town of Taybeh near the border killed one person Monday, the latest such raid despite a delicate truce between Israel and Hezbollah, and after a U.S. 🇺🇸 envoy visited

The Israeli army said it killed Mohammed Adnan… pic.twitter.com/kc3DpC5suH

— Saad Abedine (@SaadAbedine) April 7, 2025