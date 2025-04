Λίβανος: «Κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας το νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βυρητό – Αναφορές για 3 νεκρούς και 7 τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον νότιων προαστίων της Βηρυτού νωρίς σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, κλονίζοντας ακόμη περισσότερο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι στοχοθέτησε μέλος της Χεζμπολάχ, «ο οποίος πρόσφατα είχε κατευθύνει μέλη της Χαμάς και τα βοήθησε στον σχεδιασμό μεγάλης και άμεσης τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών».

Πηγή που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο στέλεχος της Χεζμπολάχ που ασχολείται με την παλαιστινιακή υπόθεση.

Το πλήγμα «είχε στόχο τον Χάσαν Μπντάιρ, αναπληρωτή επικεφαλής της παλαιστινιακής υπόθεσης στη Χεζμπολάχ», ο οποίος «βρισκόταν στο σπίτι του με την οικογένειά του», εξήγησε η πηγή αυτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Αυτός ο ισραηλινός βομβαρδισμός είναι ο δεύτερος εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού από την Παρασκευή, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στοχοθέτησαν το προάστιο Νταχίγια.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε το νέο πλήγμα, χαρακτηρίζοντάς το «επικίνδυνη προειδοποίηση», ενδεικτική των προθέσεων εναντίον του Λιβάνου.

Ο Αούν πρόσθεσε ότι η αυξανόμενη «επιθετικότητα» του Ισραήλ απαιτεί ο Λίβανος να ενισχύσει τις διπλωματικές του προσπάθειες και να κινητοποιήσει τους διεθνείς του συμμάχους ώστε να υποστηρίξουν την κυριαρχία της χώρας.

Από την πλευρά του ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε το νέο ισραηλινό πλήγμα, καταγγέλλοντας ότι αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση» της απόφασης 1701 του ΟΗΕ και της συμφωνίας εκεχειρίας.

Η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε βάλει τέλος στον προηγούμενο πόλεμο του 2006 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και αποτέλεσε τη βάση για την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Από το σημερινό πλήγμα φαίνεται να έχουν καταστραφεί οι τρεις πάνω όροφοι κτιρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, όπως δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters που βρίσκεται στο σημείο.

