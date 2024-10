Δορυφορικές εικόνες: Το Ισραήλ χτύπησε δύο μυστικές στρατιωτικές βάσεις του Ιράν – Έχουν συνδεθεί με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της χώρας

Ζημιές σε υποδομές που συνδέονται με το άλλοτε πυρηνικό πρόγραμμα όπλων του Ιράν και με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του εντοπίστηκαν έπειτα από την επίθεση του Ισραήλ κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε το Associated Press.

Οι βάσεις που επλήγησαν βρίσκονται στην περιοχή Παρτσίν και στη στρατιωτική βάση Κοτζίρ, η οποία φημολογείται ότι περιλαμβάνει ένα σύστημα τούνελ και χώρους παραγωγής πυραύλων, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Σύμφωνα υποψίες του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Παρτσίν χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για δοκιμές εκρηκτικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικό χαρακτήρα, αν και υπηρεσίες πληροφοριών των δυτικών χωρών αναφέρουν πως διατηρούσε ενεργό πρόγραμμα όπλων έως το 2003.

Παρά τις ζημιές, ο στρατός του Ιράν δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα την καταστροφή στη βάση Κοτζίρ ή την Παρτσίν, επιβεβαίωσε ωστόσο το θάνατο τεσσάρων στρατιωτών και ενός πολίτη. Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η επίθεση δεν πρέπει να υποβαθμιστεί, όμως δεν χρειάζεται να «υπερβάλλουμε», αποφεύγοντας έτσι την άμεση κλιμάκωση, σχολιάζει AP.

Δορυφορικές εικόνες του Planet Labs από την Παρτσίν, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του κέντρου της Τεχεράνης, δείχνουν σημαντικές ζημιές σε δομές που φέρονται να συνδέονται με το παλιό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Επιστήμη και τη Διεθνή Ασφάλεια (Institute for Science and International Security), η καταστροφή αφορά στο κτίριο «Taleghan 2», το οποίο φέρεται να περιείχε εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας για τη διεξαγωγή μικρής κλίμακας εκρηκτικών δοκιμών.

«Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε εξοπλισμός εντός του Taleghan 2 κατά την επίθεση, υπάρχει ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν για δοκιμές με φυσικό ουράνιο», αναφέρει το Ινστιτούτο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

While we are working to establish the damage done at Parchin, a few facts about Taleghan 2: The building served as nuclear weapons development test location during Iran’s Amad Plan. 1/



Παρ’ όλα αυτά, ο επικεφαλής του IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, διαβεβαίωσε πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παραμένουν άθικτες και ζήτησε «αυτοσυγκράτηση και προσοχή» για την ασφάλεια των πυρηνικών υλικών.

Iran’s nuclear facilities have not been impacted. @IAEAorg inspectors are safe and continue their vital work. I call for prudence and restraint from actions that could jeopardize the safety & security of nuclear & other radioactive materials.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 26, 2024