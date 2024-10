Ισραήλ: Βίντεο και φωτογραφίες των IDF με την προετοιμασία των πιλότων για τις επιδρομές στο Ιράν

Με πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν απάντησε το Ισραήλ στις επιθέσεις της 1ης Οκτωβρίου. Το μπαράζ των αεροπορικών επιθέσεων έγινε σε τρεις φάσεις και ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τις πρώτες πρωινές ώρες την Τεχεράνη.

Το πρώτο, επικεντρώθηκε στο σύστημα αεράμυνας του Ιράν, ενώ το δεύτερο και το τρίτο εστίασε σε βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drone, καθώς και μονάδες παραγωγής όπλων. Το Ιράν από την πλευρά του, δήλωσε πως απέκρουσε την επίθεση, υποστηρίζοντας πως προκλήθηκαν μόνο «περιορισμένες ζημιές» σε στρατιωτικούς στόχους.

Αργότερα μέσα στη μέρα, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία των μαχητικών αεροσκαφών και των πιλότων τους.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, όπως τόνισε στην ανάρτησή της, «είναι πάντα έτοιμη, σε άμυνα και επίθεση, να προστατεύσει το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του Ισραήλ».

Our Israeli Air Force planes last night 🇮🇱

We will do whatever it takes to protect the people of Israel. pic.twitter.com/AJP8TeYvXN

— Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024