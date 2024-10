Ο Τραμπ μίλησε για εξωγήινους στο podcast του Τζο Ρόγκαν: «Ίσως υπάρχει ζωή που δεν γνωρίζουμε» – Όσα αποκάλυψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοφιλούς podcast «The Joe Rogan Experience», ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε στη συζήτηση, με τον Τζο Ρόγκαν να υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ στο στούντιό του, στο Όστιν του Τέξας.

Η συζήτηση, διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, κυκλοφόρησε το βράδυ της Παρασκευής στους λογαριασμούς του Ρόγκαν στα social media και σημείωσε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς προσέλκυσε την προσοχή εκατομμυρίων ακροατών και θεατών.

Με το κοινό του Rogan να αποτελείται κυρίως από νέους και άνδρες, η παρουσία του Τραμπ στο podcast είχε ως στόχο την προσέλκυση ψηφοφόρων που σπάνια συμμετέχουν στις εκλογές.

Το κοινό του Τζο Ρόγκαν

Ο πρώην Πρόεδρος, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την επαφή του με νέους ψηφοφόρους, απέφυγε μεγάλες τηλεοπτικές εμφανίσεις σε δίκτυα όπως το CBS και στράφηκε προς podcasters και YouTube κανάλια, όπως το «Logan Paul Podcast». Η αντίπαλός του για το προεδρικό χρίσμα, η Κάμαλα Χάρις, προσπάθησε επίσης να έρθει σε επαφή με το κοινό του Ρόγκαν, αλλά οι συζητήσεις δεν απέδωσαν λόγω περιορισμένου χρόνου στην προεκλογική της εκστρατεία, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπός της Ίαν Σάμς στο MSNBC.

Αντίθετα, η Χάρις οργάνωσε μια συγκέντρωση στο Χιούστον μαζί με την Beyoncé, προσεγγίζοντας κυρίως μετριοπαθείς ψηφοφόρους και γυναίκες.

.@Beyonce’s full remarks in support of Vice President Harris pic.twitter.com/CPCaFKkO9o — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 26, 2024



Πριν από δύο χρόνια, ο Ρόγκαν είχε αρνηθεί να καλέσει τον Τραμπ στο podcast, χαρακτηρίζοντάς τον «απειλή για τη δημοκρατία». Ωστόσο, ο ίδιος εξήγησε τώρα ότι η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ τον Ιούλιο, σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, του άλλαξε την άποψη. «Μόλις σε πυροβόλησαν, είπα, “Πρέπει να τον καλέσω εδώ”», είπε ο Ρόγκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, προσθέτοντας: «Όλα είναι θέμα timing».

Το podcast προσέφερε στον Τραμπ την ευκαιρία να προσεγγίσει ένα κοινό που επιθυμεί η εκστρατεία του. Πρόκειται για το πιο δημοφιλές podcast στις ΗΠΑ, με ακροατήριο δεκάδων εκατομμυρίων ατόμων, που είναι σε μεγάλο βαθμό νέοι και άνδρες. Ο Ρόγκαν έχει 14,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο Spotify και 17,6 εκατομμύρια στο YouTube, πολλοί από τους οποίους είναι οι νέοι, άνδρες, ψηφοφόροι που η εκστρατεία του Τράμπ ελπίζει να προσελκύσει στις κάλπες.

Κριτική προς πρώην συνεργάτες

Μία από τις κύριες θεματικές της συζήτησης ήταν οι αποτυχίες της διακυβέρνησης Τραμπ, με τον ίδιο να αναγνωρίζει ότι «το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν η πρόσληψη κακών ή άπιστων ανθρώπων».

Αναφερόμενος σε αυτό, κατονόμασε τον πρώην προσωπάρχη του, Τζον Κέλι, και τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, οι οποίοι έχουν επικρίνει δριμύτατα τον Τραμπ μετά την αποχώρησή τους από την κυβέρνηση.

Donald Trump calls John Bolton “a nut job.”pic.twitter.com/X1KvSQPs8p — The American Conservative (@amconmag) October 26, 2024

Οι κατηγορίες για νοθεία στις εκλογές του 2020

Ερωτώμενος για τις ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες του περί «νοθείας» στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ άλλαξε θέμα, αποφεύγοντας να απαντήσει άμεσα για την ύπαρξη αποδείξεων.

Όταν ο Ρόγκαν τον ρώτησε, «Πώς θεωρείς ότι σου έκλεψαν τις εκλογές;», ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνες οι εκλογές ήταν τόσο διεφθαρμένες, οι πιο διεφθαρμένες που έγιναν».

Σε κάποιο σημείο, ο Ρόγκαν έδειξε ότι συμμερίζεται τα λόγια του πρώην Προέδρου, συγκρίνοντας τις κατηγορίες περί νοθείας εκλογών με τους προβληματισμούς για τα εμβόλια κατά του Covid-19. «Αν αμφισβητήσεις τις εκλογές, σε λένε “αρνητή εκλογών”, όπως αν αμφισβητήσεις τις συνέπειες από τα εμβόλια σε λένε “αρνητή του εμβολίου”».

Wow. Joe Rogan just agreed with Trump that there were at least two undeniable instances of election interference in 2020. The first one was the Russia collusion hoax, where it was purported that Trump was a “Russian asset.” The major instance of election interference was the… pic.twitter.com/ghMibZhi6R — Angry Citizen (@AngryCitizenxx) October 26, 2024

Λογοκρισία και ιδεολογική μετατόπιση

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για τη μεταβολή των ιδεολογιών και την εξέλιξη των κομμάτων. Ο Ρόγκαν δήλωσε πως «Οι επαναστάτες είναι τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι» και χαρακτήρισε τους συντηρητικούς ως «punk rock».

«Οι φιλελεύθεροι πλέον είναι υπέρ της φίμωσης των επικριτών», συνέχισε, «είναι υπέρ της λογοκρισίας. Μιλούν για τη ρύθμιση της ελευθερίας του λόγου. Είναι τρελό να το βλέπεις».

Ο Τραμπ συμφώνησε: «Έρχονται κατά των πολιτικών αντιπάλων τους. Έκαναν πράγματα που γίνονται μόνο σε χώρες του τρίτου κόσμου», δήλωσε, προσθέτοντας χωρίς αποδείξεις, «Θα μπορούσα να βάλω τη Χίλαρι [Κλίντον] στη φυλακή».

ROGAN: “The rebels are Republicans now. You want to be punk rock? You want to buck the system? You are conservative now. The liberals are now pro-silencing criticism. They are pro-censorship. They talk about regulating free speech. It’s bananas to watch.” TRUMP: “They come after… pic.twitter.com/i2HDCBM2WM — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) October 26, 2024

Η συνεργασία με τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Ερωτώμενος για το αν είναι απόλυτα προσηλωμένος στο να τοποθετήσει τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στην κυβέρνησή του, ο Τραμπ δήλωσε: «Ναι, απολύτως. Αλλά θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός με το θέμα του περιβάλλοντος. Δεν του αρέσει το πετρέλαιο. Εγώ το λατρεύω».

President Trump and Joe Rogan talk about the MAGA MAHA alliance and teaming up with Robert Kennedy. Trump confirms that Kennedy will 100% be a part of his administration, noting that while disagree on fossil fuels, they both want to end the poisoning of America. pic.twitter.com/IRnsilGGzp — Charlie Kirk (@charliekirk11) October 26, 2024

Σκέψεις για αλλαγές στη φορολογία

Σχετικά με τις απόψεις του περί οικονομίας, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάργηση του ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος και την αντικατάστασή του με δασμούς, όπως ίσχυε πριν τον 20ο αιώνα.

«Μήπως μόλις ανέφερες την ιδέα της κατάργησης του φόρου εισοδήματος και την αντικατάστασή του με δασμούς;» ρώτησε ο Ρόγκαν, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις του Τραμπ στο Fox News.

«Ναι, γιατί όχι;», απάντησε ο Τραμπ, επαινώντας τον πρόεδρο Ουίλλιαμ ΜακΚίνλεϊ, τον 25ο πρόεδρο των ΗΠΑ, για τη στάση του απέναντι στους δασμούς.

JOE ROGAN: “Did you just float out the idea of getting rid of income taxes and replacing it with tariffs? — Were you serious about that?” DONALD TRUMP: “Sure, why not?” pic.twitter.com/VGLbUdk8j8 — America (@america) October 26, 2024

Εξωγήινη ζωή

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν ερωτήσεις για κυβερνητικά μυστικά και την υπάρξη εξωγήινης ζωής. Ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στην ύπαρξη εξωγήινων, αλλά αναφέρθηκε σε πιλότους μαχητικών που έχουν παρατηρήσει «περίεργα πράγματα» στον ουρανό.

«Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο Άρης και οι υπόλοιποι πλανήτες δεν έχουν ζωή», πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο Ρόγκαν τον διόρθωσε: «Έχουμε στείλει εκεί ανιχνευτές και δεν υπάρχει ζωή».

«Ίσως είναι μια μορφή ζωής που δεν γνωρίζουμε», σχολίασε ο Τραμπ.

👽Trump and Rogan discuss Aliens and UFOs🛸 Trump: I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, flying around, or whatever? Rogan: What do you think? Trump: There’s no reason not to, I mean, there’s no reason not to think that… pic.twitter.com/efuaWvR6zB — jay plemons (@jayplemons) October 26, 2024

Τραμπ: «Οι τελευταίες μου εκλογές»

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο πρώην Πρόεδρος ανέφερε ότι αυτή θα είναι η τελευταία του εκλογική αναμέτρηση, εφόσον εκλεγεί. «Αν κερδίσω, αυτές θα είναι οι τελευταίες μου εκλογές», δήλωσε.

Στο ερώτημα αν θα προσπαθήσει ξανά σε περίπτωση ήττας, απάντησε αόριστα, τονίζοντας ότι η Αμερική χρειάζεται «δίκαιες εκλογές».

Με πληροφορίες από: New York Times, Politico, ABC News, NBC News, Variety