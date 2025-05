«Δεν θέλω να πεθάνω»: Δραματικές στιγμές για οδηγό που εγκλωβίστηκε στο φορτηγό του ενώ κρεμόταν από γέφυρα – Το ηχητικό της κλήσης του στην Άμεση Δράση

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό που κόβει την ανάσα έλαβε χώρα στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός φορτηγού εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματός του, το οποίο κρεμόταν επικίνδυνα από γέφυρα αυτοκινητόδρομου στο Λούισβιλ.

Το φορτηγό, που περιγράφεται από το NBC News ως «νταλίκα», προσέκρουσε σε ανισόπεδη διάβαση και η καμπίνα έμεινε να αιωρείται στον αέρα, με τον οδηγό μέσα.

Σε μια δραματική κλήση διάρκειας 18 λεπτών στην Άμεση Δράση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία του Λούισβιλ, ο οδηγός ακούγεται σε κατάσταση πανικού να λέει: «Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει σας παρακαλώ; Είμαι έτοιμος να πέσω από τη γέφυρα».

«Απλώς κρέμομαι πάνω από τη γέφυρα. Δεν θέλω να πεθάνω».

A truck driver was rescued after a crash left his semi hanging over the side of a bridge on I-65 in Louisville, Kentucky. The driver called 911 while being trapped in the cab and stayed on the line for 18 harrowing minutes. Rescue crews used a rope system to lower a rescuer into… pic.twitter.com/uQx1coJyf6



Το τηλεφωνικό κέντρο, από την πλευρά του, προσπάθησε να τον καθησυχάσει: «Θα σε βγάλουν έξω. Θα είσαι καλά».

«Είναι καν εφικτό; Δεν ξέρεις», απάντησε ο οδηγός σε κατάσταση απόγνωσης.

«Ξέρω ότι μπορούν να σε βγάλουν. Το έχουν ξανακάνει», επέμεινε ο χειριστής της κλήσης που δέχθηκε η Άμεση Δράση.

Ο άνδρας τότε ρώτησε: «Αν δεν επιβιώσω, μπορείς απλώς να κρατήσεις την ηχογράφηση για την οικογένειά μου;»

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λούισβιλ κατάφερε να σταθεροποιήσει τη νταλίκα με αλυσίδες, πριν ένας πυροσβέστης κατέβει αργά μέσα στην καμπίνα με σχοινιά δεμένα σε σκάλα πυροσβεστικού οχήματος.

Ο πυροσβέστης πέρασε στον οδηγό μια ειδική εξάρτυση και στη συνέχεια και οι δύο ανυψώθηκαν με προσοχή προς το οδόστρωμα.

Footage released by the Louisville Fire Department shows Firefighters rescuing a driver from a semi truck hanging off an overpass near the Kennedy bridge in Louisville, Kentucky.

“The rescue operation took approximately 30 minutes, after which the victim was safely transferred… pic.twitter.com/eyjteqtCSq

— 48 Hours (@48hours) May 8, 2025