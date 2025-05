Βίντεο: Μυστήριο με μαύρο δακτύλιο στον ουρανό του Κάνσας – Το ανεξήγητο φαινόμενο που τράβηξε την προσοχή των μετεωρολόγων και των social media

Ο ουρανός πάνω από μια ήσυχη κωμόπολη του Κάνσας, στις ΗΠΑ, «φιλοξένησε» ένα αινιγματικό θέαμα που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ένας μαύρος δακτύλιος, σχεδόν απόκοσμος, εμφανίστηκε στον αέρα το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και πυροδοτώντας εικασίες.

Το περίεργο φαινόμενο εντόπισε ο Φράνκι Κάμρεν, κάτοικος του Μπόνερ Σπρινγκς, την ώρα που έκανε βόλτα με τη μοτοσικλέτα του σε έναν επαρχιακό δρόμο.

«Απλώς σταμάτησα στην άκρη», δήλωσε στο FOX Weather. «Είμαι σχεδόν 50 ετών. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο Κάμρεν κατέγραψε το γεγονός σε βίντεο, όπου φαίνεται ένας σκοτεινός δακτύλιος, με μαύρο καπνό να περιστρέφεται γύρω του.



Στο βίντεο ακούγεται να λέει ο Κάμρεν: «Μπορεί κάποιος να μου πει τι στο […] είναι αυτό; Και δεν χρησιμοποιώ κάποιο φίλτρο ή εφαρμογή… φαίνεται πως μικρά μαύρα πράγματα πέφτουν από το κέντρο του».

Ο ίδιος αρχικά σκέφτηκε διάφορες πιθανές εξηγήσεις, αλλά απέρριψε το ενδεχόμενο να προέρχεται από εκρηκτικά, καθώς, όπως είπε, δεν άκουσε καμία δυνατή έκρηξη ενώ οδηγούσε τη Harley Davidson του λίγα τετράγωνα πιο πέρα.

Μια γυναίκα που φαίνεται επίσης στο βίντεο του Κάμρεν σχολίασε ότι, βλέποντάς το από μακριά, η πρώτη της σκέψη ήταν μήπως επρόκειτο για σμήνος πουλιών.

Το βίντεο εξετάστηκε από το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού του FOX, όπου μετεωρολόγοι έδωσαν μια πιθανή ερμηνεία.

