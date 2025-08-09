Χάος σε εστιατόριο: Πελάτης πήδηξε πάνω από τον πάγκο και επιτέθηκε στο προσωπικό – Σκηνές πανικού στην κουζίνα

Enikos Newsroom

διεθνή

Χάος σε εστιατόριο: Πελάτης πήδηξε πάνω από τον πάγκο και επιτέθηκε στο προσωπικό – Σκηνές πανικού στην κουζίνα

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο εστιατόριο δημοφιλούς αλυσίδας fast food στο δυτικό Λονδίνο, όταν πελάτης επιτέθηκε σε εργαζόμενους, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X δείχνει τη στιγμή που ο εξαγριωμένος άνδρας εκσφενδονίζει με δύναμη ένα αντικείμενο πάνω από τον πάγκο και στη συνέχεια πηδά στον πάγκο και περνά στην κουζίνα, στοχεύοντας συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού.

Σύμφωνα με τα πλάνα επιχείρησε να του ρίξει γροθιά, ενώ δύο εργαζόμενοι προσπάθησαν να τον συγκρατήσουν.

Οι υπάλληλοι υψώνουν τις φωνές τους για να τον συνετίσουν, καθώς έντρομοι πελάτες απομακρύνονται.


Ο πελάτης επιχειρεί ξανά να χτυπήσει τον υπάλληλο, τον οποίο προσπαθεί να προστατέψει συνάδελφός του με τα χέρια του.

Παρά τις προσπάθειες να τον απωθήσουν, ο άνδρας συνεχίζει να τους καταδιώκει στην κουζίνα και τελικά ρίχνει κάτω τον εργαζόμενο που είχε αρχικά στοχοποιήσει.

Άλλοι υπάλληλοι επεμβαίνουν για να τους χωρίσουν, ενώ δύο από αυτούς αναγκάζονται να τον τραβήξουν από το πουκάμισο, που σχεδόν βγαίνει από την ένταση.

Μια ομάδα οδηγών διανομής παρακολουθεί χωρίς να συμμετέχει, καθώς ακούγονται φωνές από το εσωτερικό του καταστήματος.

Μια γυναίκα υπάλληλος καλεί σε βοήθεια: «Μπορείτε να μας βοηθήσετε, σας παρακαλώ; Οδηγοί, σας παρακαλώ! Οδηγοί, μπορείτε να μας βοηθήσετε;».

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Η ασφάλεια και η προστασία των ανθρώπων μας και των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας — είναι απολύτως απαράδεκτο να βλέπουμε οποιονδήποτε να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη βίαιη και αντικοινωνική συμπεριφορά και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με την αστυνομία για τις έρευνές της».

