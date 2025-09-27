Bild: Η Γερμανία σκέφτεται να επιτρέψει στον στρατό να καταρρίπτει drones

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον στρατό της να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, μετά τις πρόσφατες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη, που αύξησαν την ένταση με τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν εντοπιστεί drones να πετούν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να κλείσουν προσωρινά. Επίσης, ένα drone εντοπίστηκε πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας την Παρασκευή.

Η Γερμανία, ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, έχει επίσης αναφέρει αύξηση στις ύποπτες εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών τον τελευταίο καιρό, με την τελευταία αργά την Παρασκευή σε ένα βόρειο κρατίδιο της χώρας, στα σύνορα με τη Δανία. Οι υποψίες στρέφονται κατά της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει γνωστή οποιαδήποτε απόδειξη.

Το Βερολίνο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση των συστημάτων άμυνας κατά των drones νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ρωσικής απειλής.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι, μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζει η γερμανική κυβέρνηση, είναι και το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ένοπλες δυνάμεις να καταρρίπτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο στρατός θα πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνει εάν ένα drone συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ή για κρίσιμες υποδομές και σε περίπτωση που άλλα μέτρα θα είναι ανεπαρκή, ανέφερε η εφημερίδα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εξουσία λήψης αποφάσεων φέρεται να μεταβιβάζεται στο Yπουργείο Άμυνας. Τέτοιες εξουσίες επί του παρόντος ανήκουν στην αστυνομία.

Ωστόσο, μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε ότι θέλει να αναθεωρήσει τους νόμους περί εναέριας ασφάλειας, ώστε ο στρατός να μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία «ειδικά στην άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

«Δεν βιώνουμε μόνο ένα σημείο καμπής στην στρατιωτική ασφάλεια, αλλά και στην πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία στο σύνολό της», είπε.