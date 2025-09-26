ΕΕ: «Τείχος κατά των drones» και ΑΙ η απάντηση στις ρωσικές απειλές – Πώς μεταμορφώνεται η ευρωπαϊκή άμυνα

Το κείμενο του European Newsroom, απόσπασμα του οποίου ακολουθεί, συντάχθηκε από κοινού από τα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων AFP, Agerpres, BTA, CTK, DPA, EFE, PAP, STA.

Κάποτε κυριαρχούσαν οι στρατιώτες και τα άρματα μάχης, όμως στα σημερινά πεδία μάχης αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν όλο και περισσότερο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ρομποτικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη, αναγγέλλοντας μια νέα εποχή στην οποία σύγχρονες τεχνολογίες καθορίζουν την ισορροπία δυνάμεων.

Χθες, Πέμπτη, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε πως η Γερμανία θα «επανεξοπλισθεί» με αμυντικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταρρυθμίζοντας το Νόμο περί Αεροπορικής Ασφαλείας, ο οποίος είχε σχεδιασθεί για την αποτροπή και την αντιμετώπιση επιθέσεων στην αεροπορία.

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι είπε προχθές, Τετάρτη, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «σήμερα η ασφάλειά μας απειλείται όχι μόνο από άρματα μάχης και πυραύλους, αλλά επίσης από κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, τη χρήση των αποκαλούμενων deep fakes (σ.σ.: τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί ψευδή, αλλά πειστικά ρεαλιστικά, ηχητικά αρχεία και βίντεο) και χειραγώγηση στο χώρο της ενημέρωσης».

Ο Ναβρότσκι δήλωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να βοηθήσει την Πολωνία να αμυνθεί, όμως η τεχνολογία αυτή πρέπει να ρυθμιστεί κανονιστικά και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό των κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση και την ανάπτυξή της.

Σε επιστολή τους τη Δευτέρα, πολιτικοί, νομπελίστες της ειρήνης και επιστήμονες που εργάζονται για τις γιγάντιες εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, Google DeepMind, Microsoft και OpenAI εξέδωσαν παρόμοια προειδοποίηση. Κάλεσαν τις χώρες σε όλο τον κόσμο να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνο να παραβιάσει.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, προειδοποίησαν να μην ανατεθεί σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης η διοίκηση πυρηνικών οπλοστασίων ή οποιουδήποτε είδους θανάσιμου αυτόνομου οπλικού συστήματος, καθώς και να μην χρησιμοποιείται η τεχνολογία αυτή για κυβερνοεπιθέσεις.

Ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Εσθονία τις δύο τελευταίες εβδομάδες προκάλεσαν ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και έφεραν στο προσκήνιο την προετοιμασία τους για πολεμικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε απάντηση, η Πολωνία κατέρριψε κάποια από τα drones που εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν εν πτήσει πάνω από έδαφος του ΝΑΤΟ .

Παρομοίως, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίσθηκαν αυτή την εβδομάδα πάνω από αεροδρόμια της Δανίας και της Νορβηγίας. Ενώ δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να συνδέουν τα επεισόδια αυτά με τη Ρωσία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισήμανε «ένα μοντέλο διαρκούς αμφισβήτησης των συνόρων μας».

«Τείχος κατά των drones» υπό κατασκευή

Οι αυξανόμενες απειλές έκαναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα αποκαλούμενο «τείχος κατά των drones» κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης νωρίτερα αυτό το μήνα, η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η ΕΕ «πρέπει να ακούσει την έκκληση των φίλων μας στη Βαλτική και να κατασκευάσει ένα τείχος για τα drones».

Πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη φιλοδοξία. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για αξιόπιστη άμυνα».

Ο Γκούντμπερτ Σερφ, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής αμυντικής εταιρείας Helsing, είχε δηλώσει το Μάρτιο πως «ένα τείχος για τα drones θα μπορούσε να υψωθεί μέσα σε ένα χρόνο», προσθέτοντας ότι χρειάζονται γι’ αυτό «συστήματα αναγνώρισης, δορυφόροι και πιθανόν αναγνωριστικά drones».

Ο Γενικός Επιθεωρητής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, Κάρστεν Μπρόιερ, προειδοποίησε ότι θα ήταν «λάθος» να πάψουμε να βλέπουμε τις άλλες απειλές. «Δεν πρέπει να πούμε πως επικεντρώνουμε μόνο στα drones. Όσο κεντρική σημασία και να έχει η ανάπτυξη των drones για τις αμυντικές ικανότητές μας, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε απειλές από πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και αεροσκάφη».

Σύμφωνα με τον Σερφ, η εμπειρία της Ουκρανίας έδειξε ότι οι δυτικές χώρες χρειάζονται μια διαφορετική μορφή αποτροπής κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγάς τους. Τα drones δεν θεωρούνται εναλλακτική επιλογή στα άρματα μάχης και το πυροβολικό, αλλά απαραίτητο και με πολύ καλή σχέση κόστους-απόδοσης συμπλήρωμα, υποστήριξε.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερή σχέδια για το «τείχος κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εκπρόσωπος επιβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, πως εννέα χώρες της ΕΕ -η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Δανία, η Σλοβακία και η Ρουμανία-, καθώς και η Ουκρανία ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ, θα συνεδριάσουν σήμερα στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την πρόταση.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο για την άμυνα επίτροπο της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, ο συνασπισμός θα πρέπει να διδαχθεί από την Ουκρανία. «Είναι ανάγκη να ξεχάσουμε τη Σίλικον Βάλεϊ – είναι το παρελθόν. Η Ουκρανία είναι το μέλλον», δήλωσε.

Εδώ και μήνες, η Ουκρανία δέχεται σχεδόν κάθε νύχτα επιθέσεις από εκατοντάδες ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Για να τα αποκρούσει, το Κίεβο έχει αναπτύξει φθηνά εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά αντίμετρα και drones αναχαίτισης. Σύμφωνα με ανάλυση των δεδομένων της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), πάνω από 80% των ρωσικών drones καταρρίπτονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ