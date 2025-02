Μπιλ Γκέιτς: Συναντήθηκε με τον Τραμπ για να «παγώσει» το κλείσιμο της USAID – «Ο Μασκ δεν ξέρω πόσο ανοιχτόμυαλος είναι»

Ο Μπιλ Γκέιτς, φιλάνθρωπος και συνιδρυτής της Microsoft, δήλωσε ότι συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση των εκταμιεύσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την παροχή εξωτερικής βοήθειας που προσφέρει η USAID (Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης).

«Πέρασα από τον Λευκό Οίκο επειδή υπάρχουν πολλά σε αυτή τη μετάβαση [εξουσίας], το τι θα κρατήσουμε, όσον αφορά την εξωτερική βοήθεια, το τι θα κρατήσουμε – είναι όλα κάπως στον αέρα», δήλωσε στην εκπομπή «TODAY» του NBC και στη δημοσιογράφο Savannah Guthrie.

«Βάζω τα δυνατά μου για να διασφαλίσω ότι θα διατηρήσουμε τα πράγματα που θεωρώ ότι βασίζονται σε αξίες», σημείωσε ο ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Gates Foundation.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι είχε μια «σύντομη συνάντηση» με τον Τραμπ και μια «μακρά συνάντηση» με την επικεφαλής του επιτελείου του, Σούζι Γουάιλς, την οποία χαρακτήρισε «πολύ στοχαστική».

Σχετικά με τις δραστηριότητες της USAID, σχολίασε ότι αυτές είναι ένα «απίστευτο πλεονέκτημα» στον τομέα της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η USAID είναι ο μεγαλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Το οικονομικό έτος 2023 οι ΗΠΑ προσέφεραν 72 δισ. δολάρια βοήθειας σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα που κάλυπταν υπηρεσίες υγείας για γυναίκες, πρόσβαση σε καθαρό νερό, θεραπείες για τον ιό HIV/AIDS, ενεργειακή ασφάλεια και αντιμετώπιση της διαφθοράς. Το 2024 η υπηρεσία προσέφερε το 42% του συνόλου της ανθρωπιστικής βοήθειας που καταγράφεται από τον ΟΗΕ.

«Γνωρίζω όλες τις αναπτυξιακές υπηρεσίες όλων των χωρών και αυτή [η USAID] είναι η καλύτερη από αυτές», σχολίασε.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο την USAID, έναν οργανισμό που χρηματοδοτείται από τους Αμερικανούς φορολογούμενους, αλλά έχει προσελκύσει την προσοχή του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Έλον Μασκ, ο οποίος μεταξύ άλλων την έχει κατηγορήσει για σπατάλες.

Την Κυριακή, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε επιτεθεί στη USAID μέσω ανάρτησής του στο Χ, στην οποία ανέφερε ότι η υπηρεσία αυτή «είναι εγκληματική οργάνωση», ενώ πρόσθεσε: «Ξέρατε ότι η USAID, χρησιμοποιώντας δολάρια από τους δικούς σας φόρους, χρηματοδότησε έρευνες για βιολογικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19, που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους;», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

USAID is a criminal organization.

Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025