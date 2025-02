Βρυξέλλες: Νέοι πυροβολισμοί με έναν τραυματία στην περιοχή Άντερλεχτ – Μία από τις σφαίρες κατέληξε σε παιδικό δωμάτιο

Νέοι πυροβολισμοί, που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή Άντερλεχτ των Βρυξελλών, κοντά στον σταθμό του μετρό. Ένα άτομο τραυματίστηκε στο πόδι.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Βρυξελλών, οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι είναι άγνωστοι προς το παρόν, τράπηκαν σε φυγή και καταζητούνται. Μία από τις σφαίρες κατέληξε μέσα σε σπίτι και συγκεκριμένα σε παιδική κρεβατοκάμαρα, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Οι σημερινοί πυροβολισμοί είναι το τρίτο κατά σειρά τέτοιο επεισόδιο, μέσα σε ένα 24ωρο και σίγουρα συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, δήλωσε ο εισαγγελέας Βρυξελλών στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

“In 24 hours we had three shootings: two in Anderlecht and one in Saint-Josse.” https://t.co/zZMyDACLCt

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) February 6, 2025