Βρυξέλλες: Πυροβολισμοί στο μετρό και ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία για τους δράστες – Βίντεο από τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης

Ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κοντά στον σταθμό Clemenceau, στην περιοχή Άντερλεχτ των Βρυξελλών, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Βίντεο από κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας, που εξασφάλισε το Bruxelles Today, δείχνει δύο κουκουλοφόρους υπόπτους να χρησιμοποιούν καλάσνικοφ και να πυροβολούν στον αέρα.

Σύμφωνα με το Politico, η STIB, η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό της πόλης, ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των γραμμών 2 και 6 έχουν διακοπεί, μεταξύ των σταθμών Trône, κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και Gare de l’Ouest στην Άντερλεχτ.

«Πραγματοποιήθηκαν πυροβολισμοί. Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι οι ύποπτοι διέφυγαν προς τον σταθμό Clemenceau», δήλωσε στο Politico εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Για λόγους ασφαλείας αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τη γραμμή του μετρό. Δεν υπάρχουν θύματα», πρόσθεσε.

#BREAKING 🇧🇪Belgian police are searching for armed suspects after a shooting at a Brussels metro station. CCTV footage shows two men in balaclavas carrying what appear to be Kalashnikov rifles at Clemenceau station early Wednesday.

Federal police, railway police, and other units… pic.twitter.com/I6LcncbiWj

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) February 5, 2025