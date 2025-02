Βίντεο: Άγρια σύρραξη σε δικαστήριο όταν συγγενής επιτέθηκε με γροθιές σε κατηγορούμενο για φόνο – «Άξιζε κάθε στιγμή»

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε δικαστήριο της πόλης Αλμπουκέρκη, στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όταν ο θείος μιας 20χρονης δολοφονημένης γυναίκας επιτέθηκε στον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, ενώ ήταν δεμένος με χειροπέδες.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον άνδρα να πηδά πάνω από τα κιγκλιδώματα και να γρονθοκοπεί τον κατηγορούμενο, σε μια έκρηξη οργής που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

«Άξιζε κάθε στιγμή», φέρεται να είπε αργότερα στις Αρχές.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Alexander Ortiz βρέθηκε την Παρασκευή ενώπιον δικαστή για μια ακρόαση σχετικά με τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, Alianna Farfan, την οποία κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα στο υπνοδωμάτιό της τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Ortiz κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία μιας άλλης γυναίκας μία εβδομάδα αργότερα.

Καθώς ο Ortiz στεκόταν δίπλα στον δικηγόρο του, ένας άνδρας από το ακροατήριο -ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο θείος της Farfan, Carlos Lucero– ξαφνικά πήδηξε πάνω από το χώρισμα και όρμησε προς το μέρος του.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το KRQE και αναδημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κατηγορούμενος φαίνεται να προσπαθεί να τραπεί σε φυγή, όμως ο Lucero τον ρίχνει στο έδαφος και αρχίζει να τον χτυπά.

NEW: Suspect accused of k*lling a woman in New Mexico gets attacked in court by the deceased woman’s uncle.

“It was worth every moment,” the uncle reportedly said to police.

Alexander Ortiz was appearing before a judge in Albuquerque when a man was seen jumping over the barrier… pic.twitter.com/XZxM5gdl2s

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 4, 2025