Τέξας: 83χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο – Ήρωες μπαμπάδες τον ακινητοποιήσαν και απέτρεψαν το μακελειό

Ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Τέξας αντιμετωπίστηκε γρήγορα χάρη στην ηρωική παρέμβαση μιας ομάδας γονέων, οι οποίοι είχαν στρατιωτική εκπαίδευση.

Ένας 83χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο κατά τη διάρκεια ενός μουσικού διαγωνισμού, τραυματίζοντας έναν 26χρονο, προτού ακινητοποιηθεί από τέσσερις πατεράδες μαθητών που βρίσκονταν στον χώρο.

Ο Ντένις Έργουιν Μπράντλ Τζούνιορ κατηγορείται ότι εισέβαλε στο Pasadena Memorial High School κατά τη διάρκεια του «Texas Color Guard Circuit drum-line contest» το βράδυ του Σαββάτου και άρχισε να πυροβολεί με ένα μικρού διαμετρήματος όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία της Πασαντίνα.

Το θύμα, ένας 26χρονος τεχνικός σύμβουλος κρουστών για τη μπάντα του Angleton Independent School District, δεν γνώριζε τον δράστη.

Ο ηλικιωμένος ύποπτος είπε αργότερα στους αστυνομικούς ότι «τον καταδίωκε κάποιος και φοβόταν ότι αυτός και η σύζυγός του θα δολοφονούνταν», ανέφερε η αστυνομία.

Μόλις άρχισαν να πέφτουν οι πυροβολισμοί, τέσσερα μέλη της ομάδας Pearland Band Dads, που βοηθούσαν στη μεταφορά εξοπλισμού για τη μπάντα του Pearland High School, έδρασαν άμεσα.

«Άνθρωποι έβγαιναν έξω ουρλιάζοντας, λέγοντας “σκοπευτής, σκοπευτής”», δήλωσε ο Τζο Σάντσες, λοχίας της αστυνομίας του Χιούστον που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

«Εγώ και ο Πόλο τρέξαμε στην πόρτα του λόμπι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον συνάδελφό του, Εφρέιν «Πόλο» Καστίγιο, βετεράνος πεζοναύτης.

Μαζί με τον βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας, Έιμπραμ Τρεβίνο, και τον βετεράνο του Στρατού, Άνταμ Κούροου, οι πατέρες κινήθηκαν προς τον δράστη και βοήθησαν κάποιον που ήδη προσπαθούσε να τον ακινητοποιήσει.

«Του άρπαξα τα χέρια, ενώ ο Άνταμ πήρε το όπλο από πάνω του, και μόλις του το αφαιρέσαμε, δεν είχαμε χειροπέδες, οπότε έβγαλα τη ζώνη μου, την έκανα χειροπέδες, του ακινητοποίησα το δεξί χέρι, μετά το αριστερό», περιγράφει ο Σάντσες.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Μπραντλ λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τους γονείς, το περιστατικό διήρκεσε λιγότερο από ένα λεπτό.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με το KHOU.

HAILED AS HEROES: Pearland ‘Band Dads’ Abram Trevino, Adam Curow, Efrain ‘Polo’ Castillo & Joe Sanchez used their collective military and police backgrounds to help take down a gunman at Pasadena Memorial High School over the weekend.#DETAILS via @KHOU: https://t.co/cCXORrSX9a pic.twitter.com/WMGyNreURa

— Orko Manna (@orko_manna) February 3, 2025