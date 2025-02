Σουηδία: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στη χώρα – Στους 11 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων

Ο τρόμος και ο θάνατος σημάδεψαν τη πόλη Ερεμπρού στη Σουηδία, καθώς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σε ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων την Τρίτη.

Πρόκειται για την πιο πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας, με τον Πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον να κάνει λόγο για μια «οδυνηρή ημέρα».

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ οι έρευνες για τυχόν άλλα θύματα συνεχίζονται στο Campus Risbergska, όπου σημειώθηκε η επίθεση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με την τρομοκρατία, αν και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

«Ξέρουμε ότι περίπου 10 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σήμερα εδώ. Ο λόγος που δεν μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς αυτή τη στιγμή είναι ότι η έκταση του περιστατικού είναι πολύ μεγάλη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ σε συνέντευξη Τύπου.

Λίγες ώρες αργότερα, σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αύξησε τον αριθμό των θυμάτων. «Αυτή τη στιγμή, οι νεκροί από το περιστατικό είναι 11. Ο αριθμός των τραυματιών παραμένει ασαφής. Προς το παρόν, δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση όσων έχουν τραυματιστεί».

Σύμφωνα με τον Φόρεστ, ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν γνωστός στις Αρχές και φαίνεται πως έδρασε μόνος του.

Has the identity of the Orebro school shooter been officially released? #Örebro #Sweden pic.twitter.com/fr215dWhAr



«Έχουμε μια μεγάλη σκηνή εγκλήματος, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις έρευνες που διεξάγουμε στο σχολείο. Υπάρχουν μια σειρά από βήματα που ακολουθούμε: η σκιαγράφηση του προφίλ του δράστη, οι καταθέσεις μαρτύρων», εξήγησε.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά το τέλος πανεθνικών εξετάσεων, όταν πολλοί μαθητές είχαν ήδη αποχωρήσει. Το Campus Risbergska φιλοξενεί σπουδαστές άνω των 20 ετών, παρέχοντας προγράμματα γενικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και μαθήματα σουηδικών για μετανάστες.

Η αστυνομία συνέχισε τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εξετάζοντας τη σκηνή του εγκλήματος και πραγματοποιώντας εφόδους σε διάφορες διευθύνσεις στην πόλη. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αστυνομικές δυνάμεις παρέμεναν έξω από ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο κέντρο του Ερεμπρού, όπου είχε προηγηθεί έρευνα.

Ομάδα ένοπλων αστυνομικών πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του υπόπτου γύρω στις 16:30 τοπική ώρα και αναφέρθηκαν εκρήξεις στο ακίνητο. Η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έφοδο στον σουηδικό Τύπο, αλλά το TV4 υποστήριξε ότι ο δράστης δεν είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και κατείχε άδεια οπλοφορίας.

«Είδαμε πολλούς αστυνομικούς με όπλα στα χέρια», περιέγραψε ο Lingam Tuohmaki, κάτοικος του κτιρίου. «Ήμασταν σπίτι και ακούσαμε φασαρία απ’ έξω».

Η ένοπλη βία στα σχολεία είναι εξαιρετικά σπάνια στη Σουηδία, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί επιθέσεις με άλλα όπλα, όπως μαχαίρια και τσεκούρια.

Ο βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ’ Γουσταύος εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία. «Με βαθιά λύπη και αποτροπιασμό, η οικογένειά μου και εγώ λάβαμε την είδηση για τη φρικτή αυτή επίθεση στο Ερεμπρού», είπε.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης μέσω της πλατφόρμας Χ. «Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Σουηδίας».

What happened today in Örebro is truly horrifying.

Such violence and terror have no place in our societies—least of all in schools.

In this dark hour, we stand with the people of Sweden.

Our thoughts are with the victims, and we wish them strength and a swift recovery. https://t.co/Z8XaHDfZBy

