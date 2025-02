Μακελειό στην Σουηδία: 10 νεκροί και 15 τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο σχολείο – Γιατί η αστυνομία είναι εξαιρετικά φειδωλή στις ανακοινώσεις

Βαριά οπλισμένος ήταν ο δράστης της χειρότερης επίθεσης που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Σουηδία με τουλάχιστον 10 νεκρούς και 15 τραυματίες, εκ των οποίων οι 5 νοσηλεύονται σε βαριά κατάσταση σε νοσοκομεία της χώρας.

Η Σουηδία έχει βρεθεί μπροστά σε μία μάλλον ακατανόητη μέχρι στιγμής επίθεση, αφού η αστυνομία δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του δράστη και παραμένει εξαιρετικά φειδωλή στην ανακοίνωση στοιχείων γύρω από το μακελειό. Είναι τόσο φειδωλή στις ανακοινώσεις της που ακόμα και τον αριθμό των νεκρών τον έδωσε κατά προσέγγιση. Στην συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας στην πόλη Örebro είπε ότι οι νεκροί είναι «περίπου δέκα».

Και όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γιατί είναι τόσο θολά τα στοιχεία που δίνει η αστυνομία, ο Roberto Eid Forest απάντησε ότι η σκηνή του εγκλήματος είναι τόσο μεγάλη και τόσο ανακατεμένη που η αστυνομία χρειάζεται χρόνο για να βάλει μία τάξη στο χάος. Οι ζημιές είναι τόσο εκτεταμένες που οι ερευνητές δεν είναι σε θέση να είναι πιο συγκεκριμένοι, πρόσθεσε ο Φόρεστ. Είπε ακόμη ότι ο ύποπτος ως δράστης δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στην αστυνομία.

Η επίθεση έγινε σε σχολείο ενηλίκων, στην πόλη Örebro. Στο ίδιο συγκρότημα στεγάζονται και άλλα σχολεία ανηλίκων παιδιών. Τα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν έναν βαριά οπλισμένο Σουηδό να παραμονεύει ή να περιφέρεται στους διαδρόμους του κέντρου εκπαίδευσης Risbergska στην περιοχή Västhaga του Örebro.

Επισήμως τα στοιχεία του δράστη δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν 35χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να έστρεψε τελικώς το όπλο στον εαυτό του, σύμφωνα με την αστυνομία.

The school shooter in action in Örebro today. pic.twitter.com/2TRxQC3Cum

Στη συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της αστυνομικής περιφέρειας του Örebro, ο Roberto Eid Forest, δήλωσε ότι ο δράστης δεν ανήκει σε κάποια συμμορία και διαβεβαίωσε ότι “δεν υπάρχει κίνδυνος”. Όπως εξήγησε η αστυνομία εξαπέλυσε σειρά επιχειρήσεων ερευνώντας για την ταυτότητα του δράστη αλλά δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τον συνδέει με κάποια οργάνωση.

Οι Αρχές δεν πιστεύουν επίσης ότι υπάρχει κάποιο τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από τους πυροβολισμούς. Πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του, αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικά αποκλείσει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλοι, καθώς συνεχίζουν τις έρευνες για το τραγικό περιστατικό.

Has the identity of the Orebro school shooter been officially released?#Örebro #Sweden pic.twitter.com/fr215dWhAr

— Jere_Memez (@Jere_Memez) February 4, 2025