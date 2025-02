Αριζόνα: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στο αεροδρόμιο Marana

Ένα μικρό αεροπλάνο φέρεται να συνετρίβη στο περιφερειακό αεροδρόμιο Marana στην κομητεία Pima της Αριζόνα. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την περιοχή του αεροδρομίου.

Πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν είναι ακόμη διαθέσιμες. Οι αρχικές αναφορές υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος ήταν ένα Cessna 172.

Breaking: We are getting reports of a small plane crash at Marana regional airport. We have a crew on the way and are working to confirm more details.

These photos were taken near the airport by Justine Brent. @kgun9 pic.twitter.com/UHu7aFBQUj

— Blake Phillips (@BlakePhillipsTV) February 19, 2025