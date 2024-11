Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποια είναι η 17χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ που έλαμψε στο πλευρό του

Η Κάι Τραμπ έλαμψε στη σκηνή καθώς φόρεσε ένα εκθαμβωτικό φόρεμα με παγιέτες κατά τη διάρκεια της νικητήριας ομιλίας του παππού της, Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Καθώς μιλούσε, η 17χρονη κόρη μεγαλύτερου γιου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τράβηξε την προσοχή, πλαισιωμένη από την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ.

Ολόκληρη η οικογένεια Τραμπ – συμπεριλαμβανομένου του 18χρονου Μπάρον και της μαμάς του Μελάνια – συγκεντρώθηκε για να σηματοδοτήσει την επιστροφή στον Λευκό Οίκο. Η Kai, εν τω μεταξύ, κοιτούσε τον μπαμπά της μετά την πρώτη της σημαντική εμφάνιση λίγους μήνες στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Μετά την εμφάνισή της στη σκηνή, η Kai δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τον παππού της στα social media.

«Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ούτε ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σε αγαπώ!» έγραψε παράλληλα, αφού ο Τραμπ έκανε μεγάλες νίκες τόσο στην Πενσυλβάνια όσο και στο Ουισκόνσιν.

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! , the future gonna be fantastic 🇺🇸 pic.twitter.com/ojpjSoCTQc

— kai (@kaitrumpgolfer) November 6, 2024