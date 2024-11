Αμερικανικές εκλογές 2024: Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη νίκη του – «Έρχεται η Χρυσή Εποχή των Ηνωμένων Πολιτειών»

Περιστοιχισμένος από μέλη της οικογένειάς του και στενούς συνεργάτες του ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους ψηφοφόρους του, μετά από την διαφαινόμενη μεγάλη νίκη επί της Κάμαλα Χάρις και την επιστροφή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι μια απίστευτη κίνηση. Ειλικρινά ήταν η μεγαλύτερη πολιτική κίνηση όλων των εποχών. Τώρα θα φτάσουμε ένα καινούργιο επίπεδο. Η χώρα μας θα θεραπευθεί. Θα διορθώσουμε τα πάντα. Γράψαμε ιστορία και ξεπεράσαμε εμπόδια» δήλωσε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπό τις επευφημίες του κόσμου ο Τραμπ είπε: «Αυτή είναι η χρυσή της Αμερικής» ενώ εστίασε στο γεγονός ότι πήρε τη λαϊκή ψήφο.

🇺🇸 President Trump is getting ready to take the stage in Florida, addressing his supporters at his Election Night headquarters. pic.twitter.com/GShEH4T3K9

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Αμερικανούς ότι «κάθε μέρα θα αγωνίζομαι για εσάς». Τόνισε επίσης ότι ο ίδιος, το επιτελείο και οι ψηφοφόροι του προσπεράσανε όλα τα «εμπόδια» και «τώρα πια είναι ξεκάθαρο, καταφέραμε τον πιο απίθανο πολιτικό στόχο».

Just before 2:30 a.m., Donald Trump, JD Vance and their families, as well as campaign staff, took the stage at the Republican nominee’s election night party in West Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/f18j1FkGbD

Επιπλέον, υποσχέθηκε ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να παραδώσει την «πιο ισχυρή, ασφαλή και ευημερούσα Αμερική».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αυτή είναι μια τεράστια νίκη για τη «δημοκρατία» και την «ελευθερία».

«Θα ξεκλειδώσουμε το ένδοξο πεπρωμένο της Αμερικής, θα πετύχουμε το πιο απίστευτο μέλλον για τον λαό μας» συμπλήρωσε.

Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ, γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο πλήθος ότι «μόλις γίναμε μάρτυρες της μεγαλύτερης πολιτικής επιστροφής στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ο Τραμπ επέστρεψε στο μικρόφωνο και χτύπησε τον εαυτό του στην πλάτη, λέγοντας ότι ο Βανς «αποδείχθηκε καλή επιλογή».

Η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία δεν είχε κάνει δημόσια εμφάνιση στην προεκλογική εκστρατεία φέτος και δεν παρακολούθησε τη δίκη του πατέρα της στο Μανχάταν, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε επίσης ότι πρόκειται να «σταματήσει τους πολέμους», καθώς οι Ρεπουμπλικανοί είναι το «κόμμα της κοινής λογικής».

Αναφερόμενος στην προηγούμενη προεδρία του, τόνισε: «Δεν είχαμε πολέμους, για τέσσερα χρόνια δεν είχαμε πολέμους. Μόνο που νικήσαμε το ISIS. Νικήσαμε το ISIS σε χρόνο ρεκόρ, αλλά δεν είχαμε πολέμους».

Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε μερικούς ανθρώπους στο βήμα για να μιλήσουν, πριν συνεχίσει τη δική του ομιλία. Ο υποψήφιος Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος κήρυξε τη νίκη του, είπε: «Όλοι εδώ πάνω είναι πολύ ξεχωριστοί».

Οι οπαδοί στο ακροατήριο ξεκίνησαν να φωνάζουν: «Έλον!»

