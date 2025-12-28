Amazon: Εγκαταλείπει το σχέδιο για παράδοση δεμάτων στην Ιταλία μέσω drones

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Amazon
Ο κολοσσός του e-commerce, Amazon, εγκαταλείπει το σχέδιο παράδοσης δεμάτων μέσω των drones της στην Ιταλία, μία υπηρεσία που θα ξεκινούσε τον Μάρτιο του 2026.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ENAC (Ιταλική Αρχή Εναέριας Κυκλοφορίας) εξηγεί ότι η Amazon δεν ενδιαφέρεται πλέον για την πιστοποίηση που απαιτείται για την απογείωση των drones, επειδή μεταφέρει ολόκληρο το project αλλού, μάλλον σε άλλη χώρα της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με την Ιταλική Αρχή, η απόφαση είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης έρευνας της ιταλικής φορολογικής Αρχής, η οποία ανάγκασε την Amazon στην πληρωμή 511 εκ. ευρώ για ύποπτη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ ως συμβιβασμό.

 

