Η καταιγίδα Γιοχάνες «σφυροκοπά» Σουηδία και Φινλανδία – Δύο νεκροί και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

καταιγίδα Γιοχάνες, Σουηδία, Φινλανδία
πηγή: Pontus Lundahl (Imago)

Η καταιγίδα Γιοχάνες που έπληξε χθες Σάββατο τη Σουηδία και τη Φινλανδία, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και άφησε χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο (SMHI) εξέδωσε προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε μεγάλο τμήμα της βόρειας Σουηδίας, καθώς η καταιγίδα σάρωνε τη χώρα.

Ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, βρήκε τον θάνατο κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Κούνγκσμπεργετ, στην κεντρική Σουηδία. «Λόγω της καταιγίδας, δέντρο καταπλάκωσε έναν άνδρα», δήλωσε ο Ματς Λαν, αξιωματούχος της αστυνομίας του Γιέβλεμποργκ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), διευκρινίζοντας πως το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Βορειότερα, ο περιφερειακός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hemab ενημέρωσε πως ένας υπάλληλος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου SVT, το θύμα καταπλακώθηκε επίσης από δέντρο που ξεριζώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT αναφέρει πως περισσότερα από 40.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η φινλανδική κρατική τηλεόραση Yle μετέδωσε πως περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τα κυριότερα προβλήματα να καταγράφονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:48 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Σκληρό διπλωματικό πόκερ για την Ουκρανία: Ποιοι είναι οι στόχοι του Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Τα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζει

Με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ουκρανία είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ειρήνη αλλά η Ρωσία είναι ...
22:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι ...
20:11 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μήνυμα Πούτιν σε Ζελένσκι: Αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της με τη βία

Νέα προειδοποίηση απέναντι στην Ουκρανία έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν τονίζοντας ότι «αν το Κίεβ...
19:36 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Κίεβο: Ένας νεκρός και 32 τραυματίες από το σφυροκόπημα των ρωσικών drones – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα εν μέσω παγετού

Ένας νεκρός και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ολονύχτιου σφυροκοπήματος του Κιέβου από...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα