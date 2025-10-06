Αίγυπτος: Άρχισαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για εκεχειρία στην Γάζα και απελευθέρωση των oμήρων

Διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς άρχισαν έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, για την ανταλλαγή ομήρων-κρατουμένων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρουν αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται με τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες, αναφέρει ότι οι αντιπροσωπείες “συζητούν την προετοιμασία των βασικών συνθηκών για την απελευθέρωση των κρατουμένων και των φυλακισμένων”, σύμφωνα με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

“Αιγύπτιοι και Καταριανοί διαμεσολαβητές εργάζονται με τις δύο πλευρές για τη δημιουργία ενός μηχανισμού” για την ανταλλαγή, προσθέτει το δίκτυο. Σύμφωνα με τo CNN, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν «μερικές ημέρες».