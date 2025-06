Αυστρία: Με πιστόλι και καραμπίνα ο μακελάρης αιματοκύλησε το σχολείο στο Γκρατς – Τριήμερο εθνικό πένθος στην χώρα

Με πιστόλι και με κυνηγετική καραμπίνα, αιματοκύλησε το σχολείο στο Γκρατς, στην Αυστρία, ο δράστης της χειρότερης τραγωδίας στα χρονικά της χώρας, στην οποία κηρύχτηκε τριήμερο εθνικό πένθος.

Οι τραυματίες από την επίθεση είναι τουλάχιστον 3ο. Η κατάσταση της υγείας έξι τραυματιών είναι σοβαρή, καθώς έχουν χτυπηθεί στο κεφάλι. Η Διεύθυνση της Κρατικής Αστυνομίας αναφέρει ότι στην περιοχή αναπτύχθηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και σε διάστημα 17 λεπτών από την πρώτη κλήση για το αιματοκύλισμα, η ασφάλεια είχε αποκατασταθεί, οπότε άρχισε αμέσως η ασφαλής εκκένωση του κτιρίου και η περιοχή ασφαλίστηκε εκτενώς.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες έρευνες, ο ύποπτος ως δράστης αυτοκτόνησε στις τουαλέτες. Πρόκειται για ένα 22χρονο Αυστριακό, από την περιοχή του Γκρατς. Ήταν μαθητής του σχολείου στο παρελθόν, αλλά φέρεται να μην είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του. Στο σημείο κατασχέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα, ένα πιστόλι και ένα άλλο μακρύκαννο, προφανώς κάποιου είδους καραμπίνα. Ο δράστης φέρεται επίσης να είχε άδεια για την νόμιμη κατοχή των όπλων. Ωστόσο, απαιτούνται εκτεταμένες έρευνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τρία νοσοκομεία του Γκρατς. Στην χώρα κηρύχτηκε εθνικό πένθος 3 ημερών.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης είναι πρώην μαθητής του σχολείου και, με τα δύο όπλα του άνοιξε πυρ σε δύο αίθουσες διδασκαλίας στο BORG Dreierschützengasse. Ο 22χρονος λέγεται ότι αυτοπυροβολήθηκε. Ο νεαρός άνδρας φέρεται να θεωρούσε τον εαυτό του θύμα εκφοβισμού.

Γύρω στο μεσημέρι, η αστυνομία αξιολόγησε την κατάσταση ως «ασφαλή» για τον πληθυσμό και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης αποχώρησαν σιγά σιγά από το σχολείο. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Ten dead in Austria school shooting, including suspect

A student opened fire at a school in Graz, Austria. killing at least 10

Attacker reportedly was shot dead

