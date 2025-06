Κομισιόν: Προτείνει απλοποίηση των όρων που αφορούν τις αμυντικές προμήθειες του «SAFE» – «Ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τακτοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας»

Η Κομισιόν θα προτείνει την επόμενη εβδομάδα την απλοποίηση των όρων που αφορούν τις αμυντικές προμήθειες, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο επίτροπος Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.

«Είναι απαράδεκτο η αμυντική βιομηχανία να πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για να λάβει άδεια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου», δήλωσε ο Κουμπίλιους, κατά την ομιλία του σε συνέδριο για την άμυνα -European Defence & Security Summit- που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

«Χωρίς αυτή την απλούστευση, τίποτα άλλο στην αμυντική ετοιμότητα δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί», τόνισε ο Επίτροπος Άμυνας, προειδοποιώντας ότι «ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τακτοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας».

Reality – we are not at war, but we live in times of war.

We can still avoid a bigger war – by investing in the material side of defence and by building up new European security architecture.

