Αυστραλία: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ – «Ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας»

  • Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ, Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της φονικής επίθεσης.
  • Ο οπωροπώλης Άχμεντ αλ Άχμεντ, παρά τους πυροβολισμούς, άρπαξε το τουφέκι ενός από τους δράστες, πράξη για την οποία χαιρετίσθηκε ως «ήρωας» από αυστραλούς και ξένους ηγέτες.
  • Ο Άχμεντ, που τραυματίστηκε στον ώμο, θα υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας», ενώ συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,9 εκατ. δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Σίδνεϊ: Βίντεο με ηλικιωμένο ζευγάρι που όρμησε για να σταματήσει τον έναν δράστη – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους «ήρωες μέχρι τέλους»

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ’ αυτή την παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Εικόνες δείχνουν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, έναν οπωροπώλη, να γλιστράει ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ έπεφταν πυροβολισμοί και να αρπάζει το τουφέκι ενός από τους δράστες. Χαιρετίσθηκε ως «ήρωας» από τους Αυστραλούς και ξένους ηγέτες, από τον Άντονι Αλμπανέζι μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ABC News

«Πήγαινε να αγοράσει έναν καφέ και βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπους που τους πυροβολούσαν», αφηγήθηκε ο Αλμπανέζι αφού επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Άχμεντ.


«Αποφάσισε να δράσει και το θάρρος του είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Αυστραλούς».


Ο Άχμεντ τραυματίσθηκε από σφαίρες στον ώμο αφού πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. Ο Αλμπανέζι ανέφερε ότι θα πρέπει «να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση» αύριο, Τετάρτη.

«Τη στιγμή που γινόμασταν μάρτυρες κακόβουλων πράξεων, έλαμψε ως παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπότητας», χαιρέτισε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε μια θαρραλέα χώρα. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας».

Πηγή: Χ

Στην κλίνη του νοσοκομείου και με σωλήνες στη μύτη, ο Άχμεντ ευχαρίστησε στα αραβικά τα πρόσωπα που τον στηρίζουν, σ’ ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες καθενός (…). Ας μπορέσει ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει την ευημερία», δήλωσε σύμφωνα με αγγλική μετάφραση από τον δημόσιο τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TRT World.


Αυτός ο πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα του δήλωσε τη Δευτέρα στο αυστραλιανό μέσο ενημέρωσης ABC ότι δεν έχει πάψει να αισθάνεται «ενοχές και να κλαίει», αφότου δέχθηκε το τηλεφώνημα με το οποίο της ανακοινώθηκε ότι ο γιος της τραυματίσθηκε από σφαίρα «σ’ ένα ατύχημα». «Παρακαλούμε να τον σώσει ο Θεός», είπε.

Στο Ίντερνετ έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1,9 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (1,1 εκατομμύριο ευρώ) για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Άχμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

