Αυστραλία: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ – «Ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο τον «ήρωα» της παραλίας Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος επενέβη για να σταματήσει έναν από τους δράστες της πιο φονικής επίθεσης με πυροβόλα όπλα που έχει γνωρίσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ’ αυτή την παραλία του Σίδνεϊ για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Εικόνες δείχνουν τον Άχμεντ αλ Άχμεντ, έναν οπωροπώλη, να γλιστράει ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ έπεφταν πυροβολισμοί και να αρπάζει το τουφέκι ενός από τους δράστες. Χαιρετίσθηκε ως «ήρωας» από τους Αυστραλούς και ξένους ηγέτες, από τον Άντονι Αλμπανέζι μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Πήγαινε να αγοράσει έναν καφέ και βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπους που τους πυροβολούσαν», αφηγήθηκε ο Αλμπανέζι αφού επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Άχμεντ.

This is Ahmed El Ahmad. A Muslim father of two and fruit vendor from Australia. A hero. A regular person who stepped up and did something extraordinary to save lives. Please remember this man’s name and keep him in your prayers. He was shot twice and is undergoing surgery pic.twitter.com/LfPQaZonEg — Kelly (@broadwaybabyto) December 14, 2025



«Αποφάσισε να δράσει και το θάρρος του είναι πηγή έμπνευσης για όλους τους Αυστραλούς».

Ahmed is an Australian hero! He bravely risked his life to save others by confronting a terrorist at Bondi Beach. In challenging times, we had witnessed the finest qualities of humanity, as demonstrated by Ahmed. Credit : Anthony Albanese, PM of Australia pic.twitter.com/RFgwkqhAca — Alvin Foo (@alvinfoo) December 16, 2025



Ο Άχμεντ τραυματίσθηκε από σφαίρες στον ώμο αφού πάλεψε με τον έναν από τους δράστες. Ο Αλμπανέζι ανέφερε ότι θα πρέπει «να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση» αύριο, Τετάρτη.

«Τη στιγμή που γινόμασταν μάρτυρες κακόβουλων πράξεων, έλαμψε ως παράδειγμα της δύναμης της ανθρωπότητας», χαιρέτισε ο πρωθυπουργός. «Είμαστε μια θαρραλέα χώρα. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ ενσαρκώνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας».

Στην κλίνη του νοσοκομείου και με σωλήνες στη μύτη, ο Άχμεντ ευχαρίστησε στα αραβικά τα πρόσωπα που τον στηρίζουν, σ’ ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εκτιμώ τις προσπάθειες καθενός (…). Ας μπορέσει ο Αλλάχ να σας ανταμείψει και να σας χαρίσει την ευημερία», δήλωσε σύμφωνα με αγγλική μετάφραση από τον δημόσιο τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό TRT World.

The hero Ahmed Al-Ahmed has shared a message from the hospital. “All praise is to Allah for everything”. pic.twitter.com/ay4TpJ096D — ilmfeed (@IlmFeed) December 15, 2025



Αυτός ο πατέρας δύο παιδιών, με καταγωγή από τη Συρία, ζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η μητέρα του δήλωσε τη Δευτέρα στο αυστραλιανό μέσο ενημέρωσης ABC ότι δεν έχει πάψει να αισθάνεται «ενοχές και να κλαίει», αφότου δέχθηκε το τηλεφώνημα με το οποίο της ανακοινώθηκε ότι ο γιος της τραυματίσθηκε από σφαίρα «σ’ ένα ατύχημα». «Παρακαλούμε να τον σώσει ο Θεός», είπε.

Στο Ίντερνετ έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1,9 εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας (1,1 εκατομμύριο ευρώ) για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του Άχμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ