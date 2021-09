Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης ενός τρίχρονου με αυτισμό

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός τρίχρονου αγοριού με αυτισμό από την Αυστραλία, που κατάφερε να επιβιώσει μόνο του τρεις ημέρες και νύχτες μέσα σε δασώδη περιοχή.

Ο τρίχρονος Άντονι, που φορούσε μόνο ένα μπλουζάκι κα την πάνα του, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα ρυάκι να πίνει νερό από τις χούφτες του, τη Δευτέρα, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή του την Παρασκευή το πρωί.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναζητούσαν τον μικρούλη, που έχει αυτισμό και δεν μιλάει, από τη στιγμή που εξαφανίστηκε από το σπίτι του σε απομονωμένο σημείο στο χωριό Πάτι, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χλμ. βορειοδυτικά του Σίδνεϊ.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δείχνει το αγόρι, τον Άντονι “Έϊ.Τζέι” Ελφαλάκ, να βάζει στο στόμα του με τα χέρια του νερό από το ρυάκι.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

