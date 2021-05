UFO: Τελικά είμαστε μόνοι στο σύμπαν; - Οι υπαινιγμοί του Ομπάμα και οι τρεις θεωρίες Βρετανού ερευνητή

Τα σχόλια αυτά έρχονται μέρες μετά που Αμερικανοί πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών αποκάλυψαν ότι έβλεπαν "Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα" στην ακτή της Βιρτζίνια κάθε μέρα επί δύο χρόνια.

Η ιδέα ότι η κυβέρνηση διερευνά υπό άκρα μυστικότητα την ύπαρξη UFO και άλλων περίεργων περιστατικών είχε προκαλέσει πυρετό στους δημιουργούς του Χόλιγουντ κάνοντας σειρές και ταινίες αφιερωμένες σε αυτές τις θεωρίες. αρακτηριστική τη σειρά X-Files, που είχε χαρακτηριστεί ως δράμα επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, τώρα το θέμα των UFO λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες και το υλικό από τους πιλότους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από τα μέσα του 2014-Μάρτιος 2015, που διέρρευσαν πριν από τρία χρόνια, δεν μπορεί να ξεχαστούν τόσο εύκολα. Σ' αυτά απεικονιζόταν ένα αντικείμενο μήκους από 9-12 μέτρα, σε σχήμα Tic Tac, χωρίς φτερά ή στροφεία, αλλά με ικανότητα να αιωρείται, να γυρίζει και να επιταχύνει στον ουρανό με υπερηχητική ταχύτητα. Το υλικό είχε διαρρεύσει από τους New York Times, η έκθεση των οποίων αποκάλυπτε την ύπαρξη ενός σκιώδους οργανισμού με έδρα στο Πεντάγωνο, αφιερωμένος στις αναφορές για θεάσεις UFO, υπό την ονομασία "Advanced Aerospace Threat Identification Program" — AATIP. ο προϋπολογισμός του των 22 εκατ. δολαρίων περιελήφθη στην ετήσια χρηματοδότηση του υπουργείου Άμυνας ύψους 600 δισ. λιρών. Οι τίτλοι ορισμένων από τις μελέτες που σύνταξε ο συγκεκριμένος οργανισμός θύμιζαν επεισόδια του Star Trek: "Invisibility Cloaking", "Traversable Wormholes", "Stargates And Negative Energy", "Warp Drive", "Dark Energy And The Manipulation of Extra Dimensions", "Metallic Spintronics". Ωστόσο η δουλειά του καλύφθηκε από απόλυτη μυστικότητα και ο πρώην επικεφαλής του Λουίς Ελιζόντο παραιτήθηκε το 2017 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την προσέγγιση που είχε ακολουθηθεί.

Tι υποστηρίζει Βρετανός πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος