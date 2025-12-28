Αγρότες: «Κόβεται» στα δύο η χώρα τη Δευτέρα – Νέα πανελλαδική σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά

Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι από την Δευτέρα (29/12), εκτός από τις εθνικές οδούς, θα κλείσουν και τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Στα σημεία που δεν υπάρχουν μπλόκα, αγρότες της περιοχής θα ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί. Η γνωστοποίηση ότι 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι άνοιξαν «παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μπλόκα στη Θεσσαλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Star, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που χθες ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση. Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Ο Κώστας Τζέλλας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε, σύμφωνα με την ΕΡΤ ότι «δεν υπάρχουν 18 μπλόκα, είναι προσπάθεια λίγων να βοηθήσουν την κυβέρνηση να ξεφύγει από την πίεση που νιώθει θα πέσει στο κενό και αυτή η προσπάθεια».

Μπλόκα όπως αυτό της Χαλκηδόνας καταγγέλλουν προσπάθεια καλλιέργειας διχασμού στον αγροτικό κόσμο που βρίσκεται σε κινητοποιήσεις, ενώ μπλόκα που μετείχαν στις συσκέψεις σε Νίκαια, Λευκώνα αλλά και Επανομή σπεύδουν να διαχωρίσουν τη θέση τους.

Με τα τρακτέρ μπαίνουν στη Λάρισα οι αγρότες

Τη Δευτέρα το απόγευμα, οι αγρότες αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στη πόλη της Λάρισας. Με τη συγκεκριμένη δράση, αποσκοπούν στο να ασκήσουν πιέσεις στην κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσουν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους για να κάτσουν στο τραπέζι στο διαλόγου.

Μετά την κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 16:00 οι αγρότες θα κατευθυνθούν στο κέντρο της Λάρισας όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με τα αιτήματά τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας κλείνουν τη Δευτέρα για τρείς ώρες τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ από την Τρίτη δίνεται στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαια.

Μάλγαρα: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα

Στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα από και προς Θεσσαλονικη λόγω αυξημένης κίνησης.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να κρατήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι τις 18:00, ωστόσο αποφάσισαν ότι θα το κρατήσουν ανοιχτό όσο υπάρχει αυξημένη κίνηση και όσο επικρατούν θυελλώσεις άνεμοι.

Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες θα κάνουν συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι τη Δευτέρα να κλείσουν και πάλι και τα δύο ρεύματα. Την Τρίτη, ωστόσο, θα παραμείνουν ανοιχτά για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ελεύθερα περνούν τα οχήματα στις Αφίδνες

Στις Αφίδνες, αγρότες των γύρω περιοχών έχουν σηκώσει τις μπάρες των διοδίων και τα αυτοκίνητα περνούν ελεύθερα.

Παράλληλα, προαναγγέλουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ αναμένεται να συνεδριάσουν και αυτοί τις επόμενες ημέρες.

Οι αγρότες μοίρασαν φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς, πολλοί από τους οποίους ανταποκρίθηκαν, δηλώνοντας τη στήριξή τους.

Καλαμάτα: Εβδομάδα κλιμάκωσης προαναγγέλλουν οι αγρότες

Με νέα κινητοποίηση στην Καλαμάτα ξεκινά η ερχόμενη εβδομάδα για τους αγρότες της Μεσσηνίας. Για τη Δευτέρα αποφασίστηκε μηχανοκίνητη πορεία που θα ξεκινήσει από το μπλόκο της Θουρίας θα καταλήξει στο κτίριο της ΔΟΥ Καλαμάτας.

Σύμφωνα επίσης, με απόφαση της συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, το μπλόκο της Μεσσηνίας κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του, ακολουθώντας την απόφαση του πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών. Οι μορφές των κινητοποιήσεων θα αποφασιστούν στις συνελεύσεις των επόμενων ημερών, ενώ εκφράστηκε ομόφωνα η άποψη για ανυποχώρητο αγώνα μέχρι την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήματα τους από την κυβέρνηση.

Το μπλόκο της Θουρίας μετρά πλέον δύο εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές του νομού η συγκομιδή της ελιάς είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Μαρινάκης: Ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότεροι φαίνεται να αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως είναι ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότεροι αγρότες εμφανίζονται θετικοί σε διάλογο.

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει», τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας. Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.