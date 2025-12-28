Έκαναν έργα για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου και ανακάλυψαν τυχαία ομαδικούς τάφους – Ανήκουν σε στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη πριν από εκατοντάδες χρόνια

  • Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία πολλαπλούς στρατιωτικούς τάφους κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής αυτοκινητόδρομου στην Κεντρική Ευρώπη, ρίχνοντας φως σε ξεχασμένες μάχες.
  • Οι τάφοι χρονολογούνται από τη Μάχη του Ζντιαρ το 1745 (Δεύτερος Σιλεσιανός Πόλεμος) και τη Μάχη του Νόβι Ροκίτνικ το 1866 (Αυστροπρωσικός Πόλεμος), αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη ζωή και τον θάνατο των στρατιωτών.
  • Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται εξαιρετικά καλοδιατηρημένα υφάσματα, στρατιωτικά είδη και προσωπικά αντικείμενα, ενώ ένας ομαδικός τάφος του 18ου αιώνα θεωρείται «ευρωπαϊκή πρωτοπορία».
Η αρχαιολογική υπηρεσία SOLVA στο Βέλγιο, ανακοίνωσε την ανακάλυψη αρχαίων τεχνουργημάτων και λειψάνων, ανάμεσα στα οποία ενός καλά διατηρημένου σκύλου στο χωριό Βέλζεκε. Πηγή: SOLVA Dienst Archeologie

Αρχαιολόγοι έπεσαν τυχαία πάνω σε πολλαπλούς στρατιωτικούς τάφους κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής αυτοκινητόδρομου στην Κεντρική Ευρώπη, ρίχνοντας φως σε ξεχασμένες μάχες που χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια πίσω.

Μυστήριο με τεράστιες κυκλικές πέτρες 200 κιλών – Ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια οδικών έργων και κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτόν τον Δεκέμβριο από το Αρχαιολογικό Κέντρο του Όλομουτ (ACO), ένα ερευνητικό ίδρυμα στην Τσεχία. Οι ομαδικοί τάφοι βρέθηκαν κατά μήκος ενός τμήματος 3,7 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου D11, ανάμεσα στις πόλεις Γιαρομέρ και Τρούτνοφ στη βορειοανατολική Τσεχία.

Αποκαλύφθηκαν αφού έρευνες με ανιχνευτές μετάλλων εντόπισαν πυρομαχικά στην τοποθεσία τον Σεπτέμβριο, ανέφερε το ACO σε δελτίο Τύπου.

Εκπληκτική ανακάλυψη κατά τη διάρκεια έργων: Η «Μέδουσα» ηλικίας 1.900 ετών που εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους – Η ανατριχιαστική λεπτομέρεια στο κεφάλι της

Ο παλαιότερος τάφος χρονολογείται από τη Μάχη του Ζντιαρ το 1745, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Σιλεσιανού Πολέμου, ο οποίος αποτελούσε μέρος του Πολέμου της Αυστριακής Διαδοχής. Οι τρεις νεότεροι τάφοι συνδέονται με τη Μάχη του Νόβι Ροκίτνικ το 1866, στο πλαίσιο του Αυστροπρωσικού Πολέμου.

«Αρκετά άτομα έχασαν τη ζωή τους από τραύματα πυροβολισμού στο κεφάλι», πρόσθεσε το ACO. «Τα σκελετικά υπολείμματα και τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν σε εργαστήρια στο Όλομουτ για περαιτέρω ανάλυση».

Το θαμμένο παρελθόν της Σινώπης αποκαλύπτεται – Δέος από τα χιλιάδες αντικείμενα που ήρθαν στο φως στην αρχαία ελληνική πόλη κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων
Αρχαιολόγοι δήλωσαν ότι ένας από τους ομαδικούς τάφους μπορεί να συνδεθεί με τον Δεύτερο Σιλεσιανό Πόλεμο (απεικονίζεται αριστερά). Φωτογραφία: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images; Archeologické centrum Olomouc

Φωτογραφίες από το σημείο αποκαλύπτουν μια ποικιλία ευρημάτων ηλικίας αιώνων, ανάμεσά τους τα υπολείμματα μιας στρατιωτικής στολής και αυτό που φαίνεται να είναι μια χτένα με λεπτά δόντια.

Οι αρχαιολογικές εργασίες του Αρχαιολογικού Κέντρου του Όλομουτ στον αυτοκινητόδρομο D11 συνεχίζουν να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή και τον θάνατο των στρατιωτών του 18ου και 19ου αιώνα.

Υφάσματα και στρατιωτικά είδη μέσα στον τάφο

Συνολικά, οι αρχαιολόγοι ανέσκαψαν 12 σκελετούς από τον τάφο του 18ου αιώνα, αν και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει αν οι στρατιώτες ήταν Αυστριακοί ή Πρώσοι.

Δεκάδες Αυστριακοί και Πρώσοι στρατιώτες ταυτοποιήθηκαν στους τάφους που σχετίζονται με τη Μάχη του Νόβι Ροκίτνικ, αν και οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι το σκελετικό υλικό “ήταν σε πολύ κακή κατάσταση”.

Ένας αυστριακός ομαδικός τάφος περιείχε 23 σκελετούς, ενώ δύο ξεχωριστοί πρωσικοί τάφοι περιείχαν 10 σκελετούς.

«Βρήκαμε εξαιρετικά καλοδιατηρημένα υφάσματα και στρατιωτικά είδη στον τάφο, όπως τμήματα από πανωφόρια, εξαρτήματα εξοπλισμού και προσωπικά αντικείμενα των πεσόντων στρατιωτών σε αυτόν τον τάφο», δήλωσε η αρχαιολόγος Bartoš Dvořáková.

 

Το Αρχαιολογικό Κέντρο του Όλομουτ χαρακτήρισε την ανακάλυψη ως ένα εξαιρετικό σύνολο ευρημάτων που εμπλουτίζει την ιστορική κατανόηση. Φωτογραφία: Archeologické centrum Olomouc

«Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι ένα ασημένιο ρολόι τσέπης με μοτίβο σκύλου και ένα χρυσό φράγκο που κόπηκε το 1854»,

Το αρχαιολογικό κέντρο δήλωσε ότι οι ανακαλύψεις «απαρτίζουν ένα εξαιρετικό αρχαιολογικό σύνολο που εμπλουτίζει την κατανόησή μας και για τις δύο στρατιωτικές συγκρούσεις». Οι αρχαιολόγοι σημείωσαν ότι, «αυτός ο ομαδικός τάφος του 18ου αιώνα δεν είχε τεκμηριωθεί πουθενά αλλού και θεωρείται ευρωπαϊκή πρωτοπορία».

Μιλώντας στο Fox News Digital, η αρχαιολόγος του ACO Michaela Bartoš Dvořáková δήλωσε ότι ο τάφος του Δευτέρου Σιλεσιανού Πολέμου είναι ο πρώτος στο είδος του που ανασκάπτεται ποτέ στην Κεντρική Ευρώπη. Τα αντικείμενα είναι τόσο σημαντικά επειδή αναδεικνύουν την “ατομική ταυτότητα ” των στρατιωτών, δήλωσε η Dvořáková.

Για παράδειγμα, ένα ασημένιο ρολόι τσέπης σε τάφο από την περίοδο του Αυστροπρωσικού πολέμου τράβηξε το ενδιαφέρον των ειδικών, όπως και οι εικόνες αγίων που βρέθηκαν σε τάφο της Μάχης του Ζντιαρ.

Περισσότερα αποκαλυπτικά ευρήματα

«Άλλα ενδιαφέροντα αντικείμενα, όπως δαχτυλίδια και λοιπά προσωπικά είδη, περιλάμβαναν έναν μύλο καφέ και στρατιωτικά είδη, όπως υφασμάτινα τμήματα στολών», πρόσθεσε η Dvořáková.

Η αρχαιολόγος σημείωσε ότι εξεπλάγησαν από την “καλή κατάσταση” των υλικών στην τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των υφασμάτων, του δέρματος, των σπίρτων και των μεταλλικών αντικειμένων.

«Δυστυχώς, τα οστά ήταν σε κακή κατάσταση… Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε έναν ανθρωπολόγο στην τοποθεσία», δήλωσε η Dvořáková.

Η ειδικός πρόσθεσε ότι η ιστορική ανάλυση βρίσκεται μόλις στην αρχή και ότι η συνεργασία με ιστορικούς, ανθρωπολόγους και περιβαλλοντολόγους θα αποφέρει περισσότερα “ενδιαφέροντα αποτελέσματα”.

«Πραγματοποιήσαμε επιτόπια, ακριβή τεκμηρίωση αυτών των σημαντικών ευρημάτων», κατέληξε η Dvořáková. «Τώρα, μπορούμε να επεξεργαστούμε σωστά αυτά τα δεδομένα και, στο μέλλον, να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στο κοινό».

Τα κομμάτια υφάσματος από στρατιωτικές στολές μεταφέρθηκαν σε εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση, δήλωσαν οι υπεύθυνοι.

 

Αρχαιολόγοι ταυτοποίησαν τάφους που συνδέονται με τη Μάχη του Ζντιαρ το 1745 και τη Μάχη του Νόβι Ροκίτνικ το 1866. Φωτογραφία: Archeologické centrum Olomouc

Μόλις ολοκληρωθεί η ανάλυση, τα αντικείμενα θα σταλούν στο Μουσείο της Ανατολικής Βοημίας στο Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας.

Τα λείψανα των στρατιωτών θα επανενταφιαστούν “σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”, ανέφερε το ACO.

 

 

 

