Φάνης Μουρατίδης: Το επικό περιστατικό με τον Μόργκαν Φρίμαν – «Του τραγουδούσα το “Happy Birthday” και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο»

Ένα επικό περιστατικό που βίωσε με τον Μόργκαν Φρίμαν και τον γιο του, αποκάλυψε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου ο Φάνης Μουρατίδης.

«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν… Το να μου μιλάει ο απόλυτος, μου ήταν λίγο κάπως… Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιό είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το Happy Birthday» περιέγραψε ο Φάνης Μουρατίδης.

«Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”. Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο – αυτή η εικόνα είναι μαγική – βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο Μόργκαν”. Ήταν πριν κάνει την ανάρτηση για το Maestro. Για εμάς ήταν τεράστια τιμή η ανάρτηση αυτή που έκανε…» συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο: