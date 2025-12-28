Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από την συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Φλόριντα.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε ένα «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα» με τον Ρώσο πρόεδρο. Ωστόσο ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επικοινωνία. «Μόλις είχα ένα καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από την συνάντησή μου στις 13:00 σήμερα με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος έχει προκληθεί», έγραψε ο Τραμπ.

Με τους Ευρωπαίους εταίρους θα μιλήσουν μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα Τραμπ και Ζελένσκι

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, ο Ζελένσκι, που έφτασε στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στην Φλόριντα, θα κατευθυνθεί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρίσκεται στο θέρετρο στις 20:00 Ώρα Ελλάδος.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι – Στάρμερ

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.