Βαρδούσια: Την Δευτέρα η αναγνώριση των σορών από τους συγγενείς τους – Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της 31χρονης και τα πιθανά σενάρια της τραγωδίας

Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου θα κληθούν οι συγγενείς των 4 ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη στην Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να αναγνωρίσουν τις σορούς των αγαπημένων τους. Τα λόγια της μητέρας της 31χρονης Δώρας που χάθηκε συγκλονίζουν, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια για την ανείπωτη τραγωδία.

Οι συντετριμμένοι συγγενείς των τεσσάρων θυμάτων της τραγωδίας προσπαθούν να θυμηθούν τις τελευταίες κουβέντες που αντάλλαξαν μαζί τους, να κρατήσουν ζωντανή την μνήμη τους μέσα από φωτογραφίες αλλά και πλάνα που τραβούσαν στα βουνά που όλοι τους υπεραγαπούσαν.

«”Θα πάω σε ένα βουνό να κάνω αναρρίχηση” είχε πει. “Όλα καλά”, “Πάω ταξίδια, ζω τη ζωή μου”, “Έχω εμπειρίες”, “Εσείς δεν ζείτε τίποτα” αυτά μας έλεγε. Ήταν θαρραλέα, δεν φοβόταν τίποτα. Τι να πω τώρα; Ένας απέραντο πόνος» θεία της 31χρονης Δώρας στον ΑΝΤ1

Η τελευταία πράξη του δράματος για τις οικογένειες των 4 ορειβατών θα παιχτεί στην Αθήνα, στην Κεντρική Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα κληθούν να αναγνωρίσουν τις σορούς των 4 θυμάτων, έπειτα από την γιγαντιαία επιχείρηση που στήθηκε από την ΕΜΑΚ και εθελοντές για να εντοπιστούν και να ανασυρθούν από το χιονισμένο βουνό.

Κατά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αρχών αλλά και των εθελοντών οδηγών βουνού, να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι ορειβάτες, οι συγγενείς τους κάλεσαν τον ειδικό στις χιονοστιβάδες της Γαλλικής Ομοσπονδίας Χιονιού, Νίκο Λαζανά, να μεταβεί στη Φωκίδα. Ο Νίκος Λαζανάς είχε εντοπίσει τους 3 νεκρούς στην χιονοστιβάδα στον Χέλμο το 2022.

«Δυστυχώς είναι δύσκολο να διασωθούν άτομα από χιονοστιβάδα και μάλιστα από τις αρχές ή έπειτα από πολύ ώρα. Δυστυχώς, τα θύματα μπορούν να διασωθούν μόνο από τους ίδιους τους στους συντρόφους τους, αν δεν έχουν παρασυρθεί και αυτοί. Το χρονικό διάστημα επιβίωσης είναι πάρα πολύ μικρό, 10 με 15 λεπτά» ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Λαζανάς.

Από την μοιραία χιονοστιβάδα ελήφθησαν δείγματα προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της αποκόλλησης χιονιού που οδήγησε στην τραγωδία, ενώ μετά την νεκροψία/νεκροτομή των 4 θυμάτων θα εξακριβωθεί αν οι ορειβάτες χάθηκαν από την παράσυρση ή τον εγκλωβισμό τους από τον τεράστιο όγκο χιονιού

Συγκλονίζει η μητέρα της 31χρονης – «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»:

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια που είπε η μητέρα της στην 31χρονη δασκάλα που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα μαζί με τρεις φίλους της στα Βαρδούσια Όρη.

«Της είπα “Θεοδώρα μου, να μην πας σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου”. “Εσύ μάνα, μην ανησυχείς…”». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξαν μητέρα και κόρη στο τηλέφωνο λίγες ώρες προτού η Θεοδώρα Καπλάνη, η δασκάλα σε σχολείο του Ναυπλίου και μοναδική κοπέλα από την παρέα των τεσσάρων ορειβατών, χάσει τη ζωή της στα Βαρδούσια Όρη.

«Ήξερε από κορυφές», λένε όσοι την γνώριζαν. Είχε βάλει στόχο να κατακτήσει ακόμη μεγαλύτερες, παρά τις ανησυχίες που εξέφραζαν οι δικοί της άνθρωποι για την επικινδυνότητα που πάντοτε ελλόχευε στις αποστολές της.

«Ήταν το άθλημα που αγαπούσε, ήταν ένα τολμηρό παιδί. Ήθελε το καλοκαίρι να πάει στο Έβερεστ, της έλεγα “Θοδώρα μου δεν θα πας εκεί”. “Μάνα εγώ θα ανέβω, θα βάλω τη σημαία επάνω και ας πεθάνω, θα πεθάνω ευτυχισμένη”, μου έλεγε» ανέφερε η μητέρα της μιλώντας στο MEGA.

«Ήταν μία πολύ δύσκολη επιχείρηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί» λέει διασώστης της ΕΜΑΚ

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο Πασχάλης Δρούμπουρας διασώστης της 8ης ΕΜΑΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες της επιχείρησης που στήθηκε στο βουνό. Αφού πρώτα έδωσε τα συλλυπητήριά του για τους ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους, στη συνέχεια είπε:

«Ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, γιατί είχε άτυχη κατάληξη, Οι ομάδες που συμμετείχαν την 1η μέρα στην αναζήτηση, ήταν 4 διαφορετικές ΕΜΑΚ. Υπήρχαν αρκετοί εθελοντές και σε συνεργασία, όλοι μαζί σαν μια ομάδα και με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να βρουν τις σορούς. Κινήθηκαν όπως έπρεπε να κινηθούν. Από κει και πέρα, την ημέρα της επιχείρησης οι συνθήκες ήταν πολύ ευνοϊκές, ο καιρός βοήθησε πάρα πολύ, είχε ηλιοφάνεια, δεν υπήρχε νέφωση, δεν υπήρχε άνεμος και είχε άπνοια. Αυτά, βοήθησαν το πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχείρησε για την απομάκρυνση των σορών».

Ο κ. Δρούμπουρας στη συνέχεια κατέστησε σαφές πως ήταν χιονοστιβάδα αυτή που προκάλεσε την τραγωδία και τόνισε πως αρκετοί νομίζουν πως τα ελληνικά βουνά δεν έχουν τέτοιου είδους επικινδυνότητα.

«Υπάρχει χιονοστιβάδα, πρέπει να υπάρχει προσοχή για όσους ανεβαίνουν στο βουνό. Πρέπει ο κόσμος να βγαίνει να θαυμάζει την ελληνική φύση αλλά πρέπει να το κάνει με ασφάλεια. Να έχει κάποιες γνώσεις. Κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία, υπάρχουν οι επαγγελματίες. Υπάρχουν οι οδηγοί βουνού που μπορούν να συνοδεύσουν τους ανθρώπους με ασφάλεια να απολαύσουν τη φύση μας. Από κει και πέρα πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί».

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας:

Πρώτο σενάριο: Οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή.

Οι τέσσερις φίλοι να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή. Δεύτερο σενάριο: Να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας.

Να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας. Τρίτο σενάριο: Να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλίστρήσαν και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

Το υψόμετρο, το έντονο ανάγλυφο της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία.