Στα 88 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ίαν Χολμ, αστέρας του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών" (Lord of the Rings). Ο Χολμ ήταν κυρίως θεατρικός ηθοποιός αλλά τον είδαμε και σε κινηματογραφικές επιτυχίες όπως Alien, Το Πέμπτο Στοιχείο και From Hell. Ωστόσο, έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Μπίλμπο Μπάγκινς στις δύο από τις τρεις ταινίες του "Άρχοντα των Δαχτυλιδιών" αλλά και στην τριλογία "Χόμπιτ", όπου εκεί ερμήνευσε τον χαρακτήρα μόνο στις σκηνές προχωρημένης ηλικίας. Ενεργός ηθοποιός και στο θέατρο, βραβεύτηκε το 1967, με το βραβείο Tony, για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο The Homecoming. Το 1998, βραβεύτηκε και με το βραβείο Λόρενς Ολίβιε, για την ερμηνεία του στο έργο του Οουίλιαμ Σαίξπηρ "Βασιλιάς Ληρ". Το 1981, βραβεύτηκε και με BAFTA για τον ρόλο του στην ταινία "Οι Δρόμοι της Φωτιάς", ρόλος που του χάρισε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η Daily Mail τον είχε ονομάσει "Άρχοντα των Δεσμών" καθώς είχε συνάψει τέσσερις γάμους ενώ είχε αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις. Στο πλευρό του μέχρι το τέλος ήταν η τέταρτη σύζυγός του ντε Στέμπελ ενώ είχε πέντε παιδιά από προηγούμενες σχέσεις του αλλά και με την τρίτη σύζυγό του Πενέλοπε Γουίλτον.

Νοσηλευόταν καθώς έδινε μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από τη Βικιπαίδεια