Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Γενική συνέλευση για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει σήμερα, στις 3 μ.μ. στο θέατρο Αλκυονίς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με στόχο να προγραμματίσει τις επόμενες δράσεις του για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο, μετά και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις που έκανε.

Παράλληλα καλεί τους ηθοποιούς να μην πάρουν μέρος στη συζήτηση τη ΕΝΘΕΠΑ με θέμα «τα προβλήματα του θεατρικού χώρου και τον κοινό στόχο για σύμβαση», αναφέροντας πως δεν προσκλήθηκε θεσμικά το ΣΕΗ, αλλά γενικά ηθοποιοί.

Το ΣΕΗ αναφέρει πως: «Ο στόχος για σύμβαση δεν είναι κοινός. Η εργοδοσία που υποστηρίζει ότι θέλει να υπογράψει τη σύμβαση είναι αυτή που