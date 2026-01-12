Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Γενική συνέλευση για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας

  • Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) πραγματοποιεί σήμερα γενική συνέλευση στο θέατρο Αλκυονίς, με στόχο τον προγραμματισμό δράσεων για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο.
  • Το ΣΕΗ καλεί παράλληλα τους ηθοποιούς να μην συμμετάσχουν σε συζήτηση της ΕΝΘΕΠΑ με θέμα «τα προβλήματα του θεατρικού χώρου και τον κοινό στόχο για σύμβαση», καθώς δεν προσκλήθηκε θεσμικά το ίδιο.
  • Το ΣΕΗ ξεκαθαρίζει ότι «Ο στόχος για σύμβαση δεν είναι κοινός» με την εργοδοσία, η οποία δεν αναγνωρίζει τις πρόβες ως χρόνο εργασίας και επιδιώκει να παγιδεύσει τους ηθοποιούς σε «υποσχετικό» αντί για πραγματική σύμβαση.
κοινωνία

ηθοποιός - θέατρο

Γενική συνέλευση θα πραγματοποιήσει σήμερα, στις 3 μ.μ. στο θέατρο Αλκυονίς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με στόχο να προγραμματίσει τις επόμενες δράσεις του για τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο, μετά και τις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις που έκανε.

Παράλληλα καλεί τους ηθοποιούς να μην πάρουν μέρος στη συζήτηση τη ΕΝΘΕΠΑ με θέμα «τα προβλήματα του θεατρικού χώρου και τον κοινό στόχο για σύμβαση», αναφέροντας πως δεν προσκλήθηκε θεσμικά το ΣΕΗ, αλλά γενικά ηθοποιοί.

Το ΣΕΗ αναφέρει πως: «Ο στόχος για σύμβαση δεν είναι κοινός. Η εργοδοσία που υποστηρίζει ότι θέλει να υπογράψει τη σύμβαση είναι αυτή που

  • Δεν αναγνωρίζει τις πρόβες ως χρόνο εργασίας και δεν τις πληρώνει.
  • Δίνει στην πλειοψηφία των ηθοποιών μισθούς χαμηλότερους από 15 χρόνια πριν, ενώ οι τιμές σε όλα έχουν ανέβει στα ύψη.
  • Επιδιώκει να μας παγιδεύσει σε ένα “υποσχετικό” και όχι σύμβαση εργασίας που θα τηρήσει από την επόμενη μέρα στα θέατρά της».

