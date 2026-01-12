Πέταξε έξω από το σπίτι τον αρραβωνιαστικό της με την αγενέστατη κόρη του – «Σκέφτομαι να τον χωρίσω, θέλω την ηρεμία μου»

Δεν είναι εύκολο να είσαι μαζί με κάποιον που έχει ένα αγενέστατο και αχάριστο παιδί. Ποιος θα ήθελε να παραμείνει σε μια σχέση, όταν η έφηβη κόρη του αρραβωνιαστικού της έχει απαίσια συμπεριφορά για οκτώ ολόκληρα χρόνια; Πόση ακόμη υπομονή μπορεί να έχει μια γυναίκα;

Αυτή η γυναίκα περνάει τα τελευταία οκτώ χρόνια με τον Ματ, τον αρραβωνιαστικό της.

Ο Ματ έχει μία 14χρονη κόρη, την Βίβιαν, και εκείνη έχει κάνει το παν για να την κρατήσει κοντά της, ιδιαίτερα επειδή η πραγματική της μητέρα δεν είναι πολύ παρούσα στη ζωή της. Αλλά αυτή η κοπέλα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μικρή κακομαθημένη.

Παρά το ότι παρακολουθούσε όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητές της, ξόδευε χιλιάδες δικά της χρήματα για όσα ήθελε η Βίβιαν, και την πήγαινε για ψώνια ή για φαγητό, ακόμα και για να κάνει τα μαλλιά και τα νύχια της, η Βίβιαν δεν εκτιμούσε τίποτα.

Η κοπέλα ήταν έτοιμη να πει κάτι που θα την έκανε να νιώσει απαίσια.

«Κάθε φορά που την πήγαινα να φάμε, γκρίνιαζε για το φαγητό, λέγοντας ότι είναι σκουπίδια. Κάθε φορά που πηγαίναμε να κάνουμε μαλλιά και νύχια, γκρίνιαζε ότι δεν της άρεσαν», εξήγησε.

“Kλέβει τα ρούχα και τα καλλυντικά μου”

«Γκρίνιαξε και τα Χριστούγεννα, ρωτώντας αν θα είχε ‘περισσότερα πράγματα’ γιατί είχε μόνο 16 δώρα κάτω από το δέντρο (κυριολεκτικά όλα μας τα είχε ζητήσει ) και ότι ‘ήταν ευγνώμων αλλά απογοητευμένη γιατί περίμενε περισσότερα από εμάς’».

«Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά έχω υποστεί πολλά ακόμη. Όπως το ότι τα πράγματά μου εξαφανίζονται συνέχεια. Το μακιγιάζ μου, που της είχα πει να μην το ακουμπήσει πολλές φορές, το θεωρούσε δικό της παιχνίδι. Η βούρτσα μαλλιών μου, που επίσης της είχα πει να μην την αγγίζει, πάντα άφηνε πάνω στον πάγκο με μεγάλες τούφες από τα μαλλιά της μέσα.»

Τα μάτια της Βίβιαν θόλωναν όταν την προειδοποιούσε να μην αγγίζει τα προσωπικά της αντικείμενα, ή απαντούσε ότι εκείνη «έκανε ολόκληρη φασαρία».

Τα μισά της ρούχα είχαν εξαφανιστεί, και την είχε πετύχει να φοράει αρκετά από αυτά τα ρούχα. Την αντιμετώπισε, μόνο και μόνο για να ακούσει την Βίβιαν να λέει ψέματα ότι της τα είχε δώσει εκείνη.

Η Βίβιαν δεν της έδειχνε καμία απολύτως εκτίμηση, και ενώ ο Ματ είχε προσπαθήσει να την επιπλήξει, αυτό δεν είχε αλλάξει καθόλου τη συμπεριφορά της Βίβιαν.

Και τότε, όλο το σπίτι τους “τινάχθηκε στον αέρα” εξαιτίας μιας ασήμαντης αφορμής.

Με τον Ματ, έχουν μία κόρη δύο ετών που είναι πολύ άρρωστη, σε σημείο που η γυναίκα ξεχνάει να φάει επειδή είναι συνεχώς επικεντρωμένη στη φροντίδα της.

Τρεις μέρες πριν, έβαλε το μωρό για ύπνο και έκανε ένα μπολ με τόνο για να φάει με κρακεράκια. Η Βίβιαν την είδε να το ετοιμάζει, αλλά πήρε ένα ποτό και γύρισε στο δωμάτιό της.

Ξαφνικά, το μωρό ξύπνησε, οπότε έβαλε το μπολ με τον τόνο στο ψυγείο για να μπορεί να ηρεμήσει το μωρό και να ξανακοιμηθεί.

Όταν τελείωσε, η Βίβιαν καθόταν στον καναπέ και έτρωγε τον τόνο της.

Έξαλλη με τη Βίβιαν που έφαγε το φαγητό της ενώ η ίδια είχε ήδη φάει, της το είπε και η Βίβιαν γύρισε τα μάτια και πήγε πίσω στο δωμάτιό της.

Έτσι, ξύπνησε τον Ματ και του παραδέχτηκε ότι δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί άλλο τη Βίβιαν.

Του είπε ότι εκείνος και η Βίβιαν ήταν επίσημα εκτός σπιτιού και είχαν μέχρι την επόμενη μέρα να βρουν αλλού να μείνουν.

«Τέλος πάντων, πήγαν στη μαμά του με τη Βίβιαν και… το σπίτι μου έχει ηρεμήσει από τότε που έφυγαν. Ο Ματ συνεχίζει να με ρωτάει αν μπορεί να ‘επιστρέψει σπίτι’ για να μιλήσουμε, αλλά του είπα ότι ειλικρινά δεν ξέρω αν θέλω να το προσπαθήσουμε άλλο, γιατί η ζωή μου είναι ήρεμη χωρίς τη Βίβιαν εδώ», συνέχισε.

«Συνεχίζει να λέει πράγματα όπως ‘δεν το εννοείς αυτό, την αγαπάς, ήσουν στη ζωή της περισσότερο από το μισό της’ αλλά πραγματικά, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν μου αρέσει αυτή η κοπέλα, και αγαπώ τη ζωή μου τώρα που δεν είναι μέρος της».

“Μήπως δεν πρέπει;”

«Είμαι η κακιά της υπόθεσης που πετάω 8 χρόνια και μια πολύ αγαπημένη σχέση για το παιδί του;»

Η Βίβιαν είναι φρικτή, και ίσως το καλύτερο που έχει να κάνει η γυναίκα, είναι να τερματίσει τον αρραβώνα της για να βρει την ησυχία της και ένα σπίτι χωρίς αυτό το παιδί που της καταστρέφει τα πάντα.

Επίσης, ντροπή στον Ματ που δεν έχει βάλει φρένο στη Βίβιαν εδώ και καιρό.

Δεν φαίνεται να κάνει τίποτα για να περιορίσει τη κακή της συμπεριφορά.

Η συμπεριφορά της Βίβιαν έχει να κάνει με το ότι η ίδια η μητέρα της την έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει και απορρίψει, αλλά αυτό είναι θέμα του Ματ, που πρέπει να την βοηθήσει να το ξεπεράσει και να την πάει σε θεραπεία.