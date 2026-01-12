Γεωργιάδης: «Είμαστε ομάδα – Ένας για όλους και όλοι για έναν» – Τι απάντησε για τη δήλωσή του που άναψε «φωτιές»

Σύνοψη από το

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης ρωτήθηκε για την τοποθέτησή του στη Μεταμόρφωση, που ερμηνεύτηκε ως «καρφί» για τον Νίκο Δένδια. «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια», είπε.
  • Στο ERTΝΕWS, ο κ. Γεωργιάδης κλήθηκε να διευκρινίσει τη δήλωσή του, τονίζοντας ότι «Πάντα πιστεύω ότι μία κυβέρνηση και μία παράταξη είναι μία ομάδα… Είμαστε ομάδα. Ένας για όλους και όλοι για έναν».
  • Ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα τον εαυτό του, που απάντησε σε ερωτήσεις για τους αγρότες ενώ ήταν καλεσμένος για θέματα υγείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης

Για την τοποθέτηση του σε κομματική εκδήλωση στη Μεταμόρφωση, που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «καρφί» για τον Νίκο Δένδια, ρωτήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε σημερινή συνέντευξή του.

«Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο θα σου φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα σου ξεφύγει και τίποτα» είπε με νόημα στην κοπή πίτας της Τοπικής Οργάνωσης Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης την Κυριακή ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια».

Σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕRTΝΕWS, κλήθηκε να διευκρινίσει αν η συγκεκριμένη δήλωση που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αφορούσε υπουργούς που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση στις δύσκολες στιγμές.  «Πάντα πιστεύω ότι μία κυβέρνηση και μία παράταξη είναι μία ομάδα, ασχέτως του ιδιοτελούς, προσωπικού, ατομικού συμφέροντος καθενός εξ ημών, υπάρχει το συλλογικό συμφέρον της κυβέρνησης και της παράταξης. Έτσι μου αρέσει να βλέπω την πολιτική. Αυτό είπα. Ήταν το τι αρέσει σε εμένα. Είμαστε ομάδα. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Τόσο απλά» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα, τον εαυτό του, ο οποίος ήταν καλεσμένος για να μιλήσει για θέματα υγείας, αλλά απάντησε, για παράδειγμα, στις ερωτήσεις για τους αγρότες, παρότι θα μπορούσε να πει ότι δεν έχει αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν το έχω κάνει όμως ποτέ στη ζωή μου (σ.σ. να μην απαντήσω), σχολίασε.

 

 

14:01 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

