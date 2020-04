Στην παραδοχή ότι χρησιμοποίησε πλάνα από νοσοκομεία της Λομβαρδίας προβάλλοντάς τα ως στιγμιότυπα από τη Νέα Υόρκη προχώρησε το CBS, προκαλώντας σάλο.

Τα πλάνα αυτά προβλήθηκαν στην εκπομπή του CBS, "This Morning", όπου αμέσως μετά ειπώθηκε ότι το επίκεντρο της πανδημίας είναι η Νέα Υόρκη. Λίγο νωρίτερα τα ίδια πλάνα πρόβαλε το Sky News, στο ρεπορτάζ του οποίου αναφερόταν ότι τα νοσοκομεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι αυτά στο Μπέργκαμο στη Λομβαρδία.

During a Pandemic it is essential that the Media gives us real and accurate information.

It’s completely irresponsible for @CBSNews to use footage from an Italian Hospital when talking about the outbreak in New York City.

