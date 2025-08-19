Ειδικός αποκαλύπτει τις 8 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε εάν θέλετε να χάσετε βάρος – «Το απλό κόλπο για να τρώτε πίτσα ενώ κάνετε δίαιτα»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Ειδικός αποκαλύπτει τις 8 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε εάν θέλετε να χάσετε βάρος - «Το απλό κόλπο για να τρώτε πίτσα ενώ κάνετε δίαιτα»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Προσπαθείτε να χάσετε κιλά και δεν βλέπετε τα επιθυμητά αποτελέσματα; Μία διατροφολόγος αποκαλύπτει τις 8 τροφές που «σαμποτάρουν» την προσπάθεια απώλειας βάρους. Η Amaka, η οποία έχασε 25 κιλά σε μόλις 4 μήνες, επισημαίνει ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης ορισμένων τροφίμων είναι απαραίτητος για να δείτε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Γυναίκα που έχασε 13 κιλά σε 4 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 “υγιεινές τροφές” που απέφυγα για πιο εύκολη απώλεια βάρους»

Οι 8 τροφές που πρέπει να αποφεύγετε εάν θέλετε να χάσετε βάρος, σύμφωνα με ειδικό

Η διατροφολόγος Amaka, γνωστή από τον λογαριασμό της στο Instagram της Shred With Amaka τονίζει πως δεν χρειάζεται να αποκλείσετε για πάντα τα αγαπημένα σας φαγητά, αλλά κάποιες τροφές κάνουν την προσπάθεια απώλειας βάρους πολύ πιο δύσκολη. «Έχουν υπέροχη γεύση, αλλά είτε έχουν πολλές θερμίδες, είτε δεν σας χορταίνουν, είτε διαταράσσουν τα επίπεδα της πείνας, με αποτέλεσμα να τρώτε περισσότερο αργότερα μέσα στη μέρα».

Σύμφωνα με την ειδικό, αυτές είναι οι 8 τροφές που πρέπει να περιορίσετε, αν θέλετε να δείτε πρόοδο:

Γυναίκα που έχασε 9 κιλά σε 6 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 5 τροφές που περιόρισα για να επιταχύνω την απώλεια βάρους»
  • Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ποτά
  • Γλυκά και αρτοσκευάσματα
  • Τηγανητά
  • Λευκό ψωμί
  • Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες
  • Επεξεργασμένα κρέατα
  • Fast food μπέργκερ και πίτσα
  • Καραμέλες και σοκολάτες

Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ποτά

«Αναψυκτικά, γλυκά παγωμένα τσάγια, ενεργειακά ποτά – είναι απλά ζαχαρόνερο», εξηγεί η Amaka. «Καταναλώνετε εκατοντάδες θερμίδες, αλλά εξακολουθείτε να νιώθετε πείνα αμέσως μετά. Αντικαταστήστε τα με νερό, ανθρακούχο νερό, μαύρο καφέ ή τσάι χωρίς ζάχαρη».

Γλυκά και αρτοσκευάσματα

«Ντόνατς, κρουασάν, κέικ, όλα αυτά τα λαχταριστά προϊόντα αρτοποιίας είναι κυρίως ζάχαρη, λευκό αλεύρι και λιπαρά. Νόστιμα; Σίγουρα. Καλά για την απώλεια βάρους; Όχι».

Τηγανητά

«Τηγανητές πατάτες, τηγανητό κοτόπουλο, onion rings – απορροφούν το λάδι σαν σφουγγάρι, εκτοξεύοντας τις θερμίδες στα ύψη», επισημαίνει η ειδικός. «Αντ’ αυτού, μαγειρέψτε τα στο air-fryer ή στον φούρνο για να διατηρήσετε την τραγανή υφή».

Λευκό ψωμί και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

«Το λευκό ψωμί, τα μακαρόνια και τα περισσότερα αρτοσκευάσματα σας δίνουν μια γρήγορη έκρηξη ζάχαρης, ακολουθούμενη από μια απότομη πτώση ενέργειας και επιστροφή της πείνας», εξηγεί η ειδικός. «Προτιμήστε τις εκδοχές ολικής αλέσεως».

Παγωτό και γλυκά με πολλή ζάχαρη

«Ξέρω, αυτό πονάει, αλλά ο συνδυασμός ζάχαρης και λιπαρών κάνει πολύ εύκολη την υπερκατανάλωση», αναφέρει η Amaka. «Αν λαχταράτε κάτι γλυκό, δοκιμάστε γιαούρτι με φρούτα του δάσους ή λίγη μαύρη σοκολάτα».

Επεξεργασμένα κρέατα

«Μπέικον, λουκάνικα, χοτ ντογκ… γεμάτα αλάτι, συντηρητικά και λιπαρά που δεν βοηθούν την μέση σας», τονίζει. «Προτιμήστε άπαχα κρέατα, κοτόπουλο, ψάρι ή φυτικές πρωτεΐνες».

Fast food μπέργκερ και πίτσα

«Οι περισσότερες πίτσες από fast food είναι γεμάτες επεξεργασμένους υδατάνθρακες, λιπαρά τυριά και κρέας», εξηγεί. «Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε πίτσα, απλώς φτιάξτε τη σπίτι με ζύμη από αλεύρι ολικής αλέσεως, ελαφρύ τυρί και πολλά λαχανικά».

Καραμέλες και σοκολάτες

«Καθαρή ζάχαρη και λίπος, χωρίς πραγματική θρεπτική αξία», καταλήγει η Amaka. «Σας δίνουν ενέργεια για περίπου 20 λεπτά και μετά σας αφήνουν πιο κουρασμένους και πεινασμένους από πριν».

