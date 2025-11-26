Απώλεια βάρους: «Έχασα 54 κιλά σε 18 μήνες αλλά είπα ψέματα σχετικά με το πώς τα κατάφερα» – Γυναίκα αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας της

Η απώλεια βάρους είναι μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, αμφιβολίες και συχνά… λάθος συμβουλές. Μια πολυάσχολη μητέρα από την Καλιφόρνια, κατάφερε να χάσει 54 κιλά σε 18 μήνες, όχι με «μαγικές λύσεις», αλλά με συνειδητή αλλαγή νοοτροπίας, σωστή φαρμακευτική αγωγή και την υπόσχεση να ανακτήσει τον έλεγχο του σώματός της.

Πώς μια γυναίκα έχασε 54 κιλά σε 18 μήνες

Η 35χρονη Hannah Chandler από την Καλιφόρνια είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να χάσει βάρος χωρίς αποτέλεσμα, ώσπου ανακάλυψε μια λύση που τη βοήθησε να μειώσει 54 κιλά μέσα σε μόλις 18 μήνες.

Για τον έξω κόσμο, ήταν μια πολυάσχολη μαμά, που προσπαθούσε να ισορροπήσει οικογένεια και δουλειά. Όμως πίσω από κλειστές πόρτες, έδινε μια σιωπηλή, εξαντλητική μάχη με το βάρος της, μια μάχη που πίστευε πως δεν θα κερδίσει ποτέ. Ζυγίζοντας λίγο πάνω από 109 κιλά και με ύψος 1,65 μ., η 35χρονη είχε δοκιμάσει κάθε πιθανή δίαιτα, χωρίς κανένα μόνιμο αποτέλεσμα. Κι όμως, μέσα σε 18 μήνες κατάφερε κάτι που φαινόταν αδύνατο: έχασε 54 ολόκληρα κιλά.

«Έχασα 54 κιλά χρησιμοποιώντας ένα φάρμακο GLP-1, το Ozempic», αποκαλύπτει η Hannah. «Για σχεδόν έναν χρόνο, έλεγα ψέματα σε όλους για το πώς ακριβώς αδυνάτισα. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι θέλω να γίνω μια δημόσια φωνή για όσους παλεύουν με τα κιλά όπως κι εγώ».

Ζώντας με τον σύζυγό της και τα επτά παιδιά τους —πέντε βιολογικά και δύο υιοθετημένα— η Hannah γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να βάζεις όλους τους άλλους πάνω από τον εαυτό σου. «Δούλευα ως νοσηλεύτρια ψυχικής υγείας και όλη μου η ζωή περιστρεφόταν γύρω από τη φροντίδα των άλλων», λέει.

«Δεν έδινα προτεραιότητα στον εαυτό μου. Το σάκχαρό μου ήταν τελείως απορρυθμισμένο, πεινούσα συνεχώς και ο “θόρυβος” για το φαγητό στο μυαλό μου δεν σταματούσε ποτέ. Γι’ αυτό δεν μπορούσα απλά να “τρώω λιγότερο και να κινούμαι περισσότερο”, όπως μου έλεγαν».

Χρησιμοποιώντας το Ozempic ως εργαλείο για την απώλεια βάρους

Η Hannah εξηγεί ότι το φάρμακο βοήθησε το σώμα της να επανέλθει σε ισορροπία, αλλά η πραγματική αλλαγή ήρθε από την απόφασή της να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής της. «Κάποιοι λαμβάνουν αυτό το φάρμακο και απλώς τρώνε λιγότερες από τις ανθυγιεινές τροφές που έτρωγαν για χρόνια», λέει.

«Αυτό δεν ήταν η δική μου πραγματικότητα. Από την πρώτη μέρα άλλαξα εντελώς τη διατροφή μου. Ήθελα το φάρμακο να είναι εργαλείο — όχι δεκανίκι. Τώρα το 90% της διατροφής μου είναι φυτικές τροφές».

«Απολαμβάνω ακόμα λιχουδιές, τρώω ακόμα πίτσα, αλλά σε μικρές ποσότητες. Πρωτεΐνη, λαχανικά, υδατάνθρακες, υγιή λιπαρά — αυτή είναι η βάση μου. Δεν τρώω σχεδόν καθόλου γαλακτοκομικά, αλλά αγαπώ το κοτόπουλο, τον σολομό, τη γαλοπούλα, τον κιμά και όλα τα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, κινούμαι καθημερινά — περπάτημα, ελαφριά βάρη, ό,τι με κάνει να νιώθω καλά».

Η Hannah εξηγεί ότι η αλλαγή της δεν αφορά μόνο την απώλεια βάρους. «Με το φάρμακο δεν έχασα μόνο κιλά. Απέκτησα αυτοπεποίθηση, μείωσα τη φλεγμονή, αύξησα την ενέργειά μου, σταμάτησα το αλκοόλ, βελτίωσα τον γάμο μου, ανακάλυψα ποιοι είναι οι πραγματικοί μου φίλοι και κατάλαβα ότι δεν υπήρχε τίποτα “λάθος” με μένα».

«Η μεταμόρφωσή μου δεν ήταν μόνο σωματική, ήταν τα πάντα. Η ψυχική μου υγεία βελτιώθηκε, οι σχέσεις μου βελτιώθηκαν, η καριέρα μου απογειώθηκε, έγινα καλύτερη μητέρα. Αλλά αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μου πήρε περίπου έναν χρόνο να φτάσω εδώ και συνεχίζω να εξελίσσομαι κάθε μέρα. Αν τα κατάφερα εγώ, μπορείτε και εσείς».

Συνιστά διατροφικό έλλειμμα θερμίδων

Η Hannah παραδέχεται ότι το ταξίδι της δεν ήταν καθόλου εύκολο. «Αν δεν παρακολουθείτε τις θερμίδες σας, τουλάχιστον στην αρχή, πιθανότατα τρώτε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεστε», λέει.

«Το να βρίσκεστε σε θερμιδικό έλλειμμα λειτουργεί. Όμως υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το σώμα σας μπορεί να μην συνεργάζεται: ο μεταβολισμός, οι ορμόνες, ο τρόπος ζωής σας. Γι’ αυτό τα GLP-1 μπορούν να είναι το κομμάτι του παζλ που λείπει από πολλούς ανθρώπους. Κι αν αυτό που κάνετε δεν αποδίδει, αφήστε τον εγωισμό στην άκρη και χρησιμοποιήστε αυτό που πραγματικά δουλεύει. Προσπαθούσα για χρόνια να χάσω βάρος μόνη μου και δεν τα κατάφερα. Δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια».

Ρεαλιστικές συμβουλές και ειλικρίνεια χωρίς φίλτρο

Η γυναίκα μιλάει ανοιχτά και για τις χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσής της. «Έκανα κοιλιοπλαστική με σύσφιξη μυών και ανόρθωση στήθους. Μετά από πέντε εγκυμοσύνες είχα υπερβολικό λίπος στην κοιλιά που με δυσκόλευε ακόμα και στο να φορέσω παντελόνι. Τώρα νιώθω ελεύθερη στο σώμα μου».

Στα social media, όπου έχει δημιουργήσει ένα πιστό κοινό, είναι γνωστή για την ειλικρίνειά της. «Εσείς φέρατε τον εαυτό σας σε αυτή τη θέση. Μόνο εσείς μπορείτε να τον βγάλετε από αυτή την κατάσταση», λέει. «Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσετε αυτή τη σκληρή αλήθεια, τόσο το καλύτερο. Θα χάσετε βάρος μόνο όταν αναλάβετε πλήρως την ευθύνη».

Πρακτικές συμβουλές για άμεση αλλαγή

Η γυναίκα προτείνει τα εξής:

Γράψτε τα συναισθήματά σας σε ημερολόγιο και αφήστε τον εαυτό σας να κλάψει αν το χρειάζεστε.

Θρέψτε το σώμα σας με μία υγιεινή επιλογή, ακόμα κι αν είναι απλώς ένα ποτήρι νερό.

Κάντε έναν περίπατο 10 λεπτών. «Αυτό αρκεί για να ξεκινήσετε».

Παράλληλα, προειδοποιεί για συχνά λάθη. «Δεν ζυγιζόμουν κάθε εβδομάδα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τις φυσιολογικές μεταβολές. Μια εβδομάδα χάνεις μισό κιλό, την άλλη τρία. Δείτε τη συνολική εικόνα. Και σταματήστε να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Αυτή η διαδρομή δεν είναι δική σας. Στο τέλος, όταν θα έχετε χάσει βάρος, δεν θα σας νοιάζει πόσος χρόνος χρειάστηκε».