Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» – Ο πολιτισμός και ο τουρισμός, ως ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας

Ο πολιτιστικός τουρισμός που είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του τρίτου πάνελ του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting. Οι ομιλητές του τρίτου πάνελ, το οποίο και συντόνισε ο δημοσιογράφος, Θάνος Μωριάτης, εστίασαν στον πολιτισμό και στους ισχυρούς και άμεσους δεσμούς, που όπως είπαν έχει με τον τουρισμό και οι οποίοι αποτελούν ένα θεμέλιο για την ανάπτυξη και την προβολή της ιστορίας της χώρας μας.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Ομότιμος Καθηγητής του Πaνεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Οικονόμου αναφέρθηκε εκτενώς στις κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια στο τομέα των πολιτιστικών κτιρίων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί η κάθε περίπτωση μεμονωμένα για να δούμε τι επίδραση έχουν στον τουρισμό, καθώς η επίδραση όπως είπε διαφοροποιείται ανάλογα με την κλίμακα. «Σε όρους υπερτοπικούς, το κτίριο με την μεγαλύτερη επίδραση είναι το νέο Μουσείο της Ακρόπολης και αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία και για το Μουσείο αλλά και για τον τουρισμό» ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου κατέθεσε τις προτάσεις του για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η επίδραση των πολιτιστικών κτιρίων στον αθηναϊκό χώρο και εν γένει στον τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, για το οποίο όπως επεσήμανε έχουν ξεκινήσει μελέτες για την επέκταση και ανάπλαση του κτιρίου. «Το πρώτο σημαντικό είναι ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες γιατί ακόμη και αυτό δεν είναι δεδομένο. Οι μελέτες χρηματοδοτούνται από μια εξαιρετικά δωρεά της οικογένειας Λάτση. Το θέμα τώρα είναι να προχωρήσουμε άμεσα, καθώς μόνο οι μελέτες κοστολογούνται περί τα 40 εκατ. ευρώ και η επένδυση θα είναι εκατοντάδες εκατομμύρια στη συνέχεια» δήλωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Πόρων και Ανάπτυξης Μουσείου Μπενάκη, Νίκος Τριβουλίδης μίλησε για τον πολιτιστικό τουρισμό εξηγώντας ότι το περίπου το 40% του τουρισμού σχετίζεται με την πολιτιστική κίνηση, άρα είναι μια κινητήριος δύναμη του κλάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στην ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας ο κλάδος πηγαίνει σχετικά καλά και ότι οι μουσειολογικές υπηρεσίες αλλάζουν σιγά-σιγά. «Τα μουσεία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω και ειδικά στο κομμάτι της εμπειρίας του επισκέπτη» επεσήμανε ο ίδιος. Ενώ, μιλώντας για το Μουσείο Μπενάκη ανέφερε ότι: «Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι συνεχώς το ανακαινίζουμε, απευθυνόμαστε στα μέλη, θεωρούμε ότι τα Μουσεία είναι ζωντανοί χώροι και θα πρέπει να λειτουργούν με όρους βιωσιμότητας. Το Μουσείο Μπενάκη είναι ένα σπίτι και όταν έρχεται ο κόσμος θα πρέπει να παίρνει και ένα κομμάτι μαζί του» ανέφερε ο κ. Τριβουλίδης.

Στα χαρακτηριστικά που καθιστούν το Μουσείο Μαρία Κάλλας αναφέρθηκε η διευθύντρια του τομέα Μουσείων της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Φλώρου, ενός Μουσείου που έχει δείξει τη δυναμική του, ως ένας σύγχρονος πολιτιστικός οργανισμός με διεθνή προσανατολισμό στον μόλις έναν χρόνο λειτουργίας του. «Το Μουσείο στήθηκε για να αναδείξει και στις νεότερες γενεές ποια είναι η Μαρία Κάλλας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπειρία του επισκέπτη» δήλωσε η ίδια. Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξη των Μουσείων, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εμπειρία του επισκέπτη αλλά και στην καταγραφή των ανθρώπων που επισκέπτονται τα Μουσεία. «Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε ακόμη καλύτερη εμπειρία στον επισκέπτη και για τον σύγχρονο επισκέπτη η εμπειρία είναι πολύ σημαντική» πρόσθεσε η κ. Φλώρου.

«Η δική μας εμπειρία, βάσει των 9 μουσείων στη περιφέρεια που διαθέτουμε τα οποία τονώνουν την πολιτιστική δραστηριότητα και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες είναι ότι τα Μουσεία διαθέτουν και μια οικονομική διάσταση την οποία και θα πρέπει να μετρήσουμε» ανέφερε ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Χρίστος Ρίγγας προβάλλοντας και μια άλλη πτυχή που θα πρέπει να συνυπολογιστεί προς την κατεύθυνση επέκτασης και εκσυγχρονισμού του συγκεκριμένου τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους τρόπους συνεισφορά του πολιτιστικού κλάδου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση της τουριστικής δαπάνης που έχει προκύψει από τα Μουσεία και εν προκειμένω στην αύξηση της επισκεψιμότητας στα Μουσεία, που όπως ανέφερε «βρίσκονται σε Περιφέρειες απομακρυσμένες». Παράλληλα, ο ίδιος μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μουσεία που βρίσκονται στη Περιφέρεια αλλά και το πώς μπορούν να ενισχυθούν. «Το βασικό για όλους είναι η χρηματοδότηση, οι πόροι. Είναι οργανισμοί που πρέπει να δώσουν έμφαση στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Μια άλλη βασική πτυχή είναι η σύνδεση με την τοπική κοινωνία» δήλωσε ο κ. Ρίγγας.

Ενώ, ο γενικός διευθυντής, Qualco Foundation, Φώτης Παπαθανασίου αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συνολικού σχεδιασμού, όπου ιδιωτικά μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα θα συνεργαστούν. «Πρέπει να δούμε μεμονωμένα τι προσφέρει η κάθε πόλη της Ελλάδας και με βάση αυτό να καταστρώσουμε ένα σχέδιο. Πρέπει να συντονιστεί ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Αν δεν υπάρξει μια συνέργεια, θα είναι μικρά αθροίσματα. Σημαντικά αλλά μικρά» τόνισε ο ίδιος, ενώ κλείνοντας την ομιλία του δήλωσε ότι: «Εάν θέλουμε να κάνουμε σχεδιασμό πρέπει να καταλάβουμε καλά τι προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Είναι καλές οι βέλτιστες πρακτικές αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και τις ιδιαιτερότητες μας».

