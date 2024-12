Παρακολουθήστε απευθείας το συνέδριο “Ελληνικός Τουρισμός, μία Εθνική Υπόθεση” το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.tourismnow.gr

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ: